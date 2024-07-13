4A- 4B'liye karşılıksız destek! Her ay maaşlara 1.000 TL eklenecek

Yaşam pahalılığı emeklinin belini bükmeye devam ediyor. Emekli merakla Temmuz ayı zam açıklamasını beklerken, hükümetin yanı sıra sosyal belediyecilik anlayışı ilerleyen belediyelerden de emekliye özel destekler duyurulmaya devam ediyor. Yüksek enflasyondan mütevellit oluşan ekonomik zorluklar, açlık sınırının altında maaş alan emekliyi derinden etkilemeye devam ediyor. Temel ihtiyaçlarını karşılamak konusunda zorluk çeken emeklilere, hükümetin yanı sıra belediyeler tarafından sosyal destek sağlanabiliyor.

Hükümet tarafından sağlanan ve 7 kalemde şekillenen emekli sosyal desteklerinin yanı sıra, belediyelerden de gün gün sosyal destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. Kimi belediyeler de bedava hizmetler şekillenirken, kimi belediyelerde de emekliye özel olarak ödemeler yapılabiliyor. Son olarak açıklaması yapılan destekte senede 12 bin lira destek ödemesi yapışacağı belirtilirken, ödemelerin 6 ayda 6 bin lira olarak emekliye sağlanacağı da belirtilmiş bulunuyor.





TEKİRDAĞ’DA EMEKLİYE DEV DESTEK

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama, emeklinin yanında olduklarını ispatlayacak yeni bir destek olarak gündeme çıkmaktadır. Açıklama kapsamında emekliye toplam 12 bin lira pazar desteğine imzalar atıldığı belirtilirken, söz konusu desteğin 6 ay ara ile iki taksitte ödeneceği de belirtilmiş bulunuyor.

EMEKLİYE PAZAR DESTEĞİ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, ekonomik kriz yükü altında ezilen emekliler için ‘emekliye pazar desteği’ projesini hayata geçirdiklerini duyurdu. 6 ayda bir 6 bin lira olarak sağlanacak bu destek ayda 1000 TL pazar parası anlamına gelmekte.





EMEKLİYE 12.000 TL DESTEK

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer tarafından belirtilen yeni destek amacının, emeklinin alım gücünün kuvvetlenmesi olarak açıklanırken, Tekirdağ'da hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, hiçbir genç gelecek kaygısı taşımayacak, hiçbir kadın kendini güvensiz hissetmeyecek, hiçbir kimse kendini kimsesiz, sahipsiz hissetmeyecek" açıklaması ile birlikte daha bir çok desteğe imza atacaklarını belirtmiş bulunmaktadır.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin "Emeklilere Pazar Desteği" projesi, sosyal kartlara 6 ayda bir ödeneceği belirtilmiş bulunuyor.