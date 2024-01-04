5.000 TL vade farksız 3 taksitle ödenecek! Banka kampanyayı patlattı

Özellikle de yeni yıl sonrasında OVP kapsamında bir çok ürün ve hizmete zam yapılmış durumda. Giyim sektörü de bu zamlardan etkilenirken, vatandaş gerek çocuğuna gerek kendisine eşine ya da dostuna kıyafet almak konusunda çekinceli davranmaya başladı. Bankalar kredi kartı alışverişlerine taksit imkanı sağlasa da yüksek vade farkı eklemeleri vatandaşın cebini zorluyor. Hal bu iken alışveriş yapan birey, alternatif ödeme yöntemleri ile birlikte kampanyaları yakından takip ediyor.

KUVEYT TÜRK 2024 KAMPANYASI

Bankalar da yaşanan bu zorluklara karşılık gün gün yeni kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Özellikle de bankaların markalar ile ortaklaşa hazırladıkları kampanyalar ilgi odağı oluyor.





Kuveyt Türk Bankası 2024 yılına kampanya yağmuru ile girmiş bulunuyor. LC Waikiki ile ortaklaşa hazırlanan kampanya kapsamında müşteriye vade farksız alışveriş imkanı sunulacak.

LCW İLE KUVEYT TÜRK ORTAKLIĞI

Kuveyt Türk Alışveriş Finansmanı kampanyası kapsamında ihtiyacını LC Waikiki'den gideren müşteriye özel avantajlar sunulmuş bulunuyor. ''Alışveriş sepeti oluşturmak sizden vade farksız finansman fırsatı bizden!'' sloganı ile hareket eden banka, vade farksız belli limit üzerindeki alışverişlere vade farksız 3 taksit imkanı sağlıyor.

Kuveyt Türk kredi kartı hizmetini kullanan vatandaş 5 bin liraya kadar olan harcamalarına vade farksız taksit imkanı sağlıyor. Bu sayede ihtiyaçlarını artı 3 vadede ödeme imkanı buluyor. Öte yandan LC Waikiki online alışverişlerinde geçerli olan kampanya LC Waikiki alışveriş uygulaması ve web sitesinden üzerinden tamamlanabilecek. Ocak kampanyası olarak sunulan Kuveyt Türk Alışveriş finansmanı kampanyasının ay sonu itibari ile biteceği açıklanmış bulunuyor.