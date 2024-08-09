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5 ilde memur kadrosu açıldı! Personel alımı için rekabet arttı

Okulların açılmasına az bir vakit kaldı. Hal bu iken üniversiteler akademik kadro ihityaçlarını ve personel alımı için ilanları açıklamaya başladı. Akademik personel alımları ile alakalı olarak Resmi Gazete’de 5 şehirden alım kadrosu şekillendi.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 12:16
5 ilde memur kadrosu açıldı! Personel alımı için rekabet arttı

Okulların açılmasına az bir vakit kaldı. Hal bu iken üniversiteler akademik kadro ihityaçlarını ve personel alımı için ilanları açıklamaya başladı. Akademik personel alımları ile alakalı olarak Resmi Gazete’de 5 şehirden alım kadrosu şekillendi. Ülkemizin köklü ve saygın üniversitelerinden Erzincan Binali Yıldırım, Celal Bayar ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversiteleri, öğretim kadrolarına yapacakları yeni atamalarla akademik dünyaya hareketlilik getireceğe benziyor. Örte yandan bu üniversitelerin yanı sıra Yıldız Teknik Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi de alım yapacağının ilanını açıkladı. Açılan kadrolar, özellikle doçent ve profesör unvanlarına sahip adayları içerirken başvuru şaretları ve detayları haberimizde.

Erzincan Binali Yıldırım ve Celal Bayar Üniversiteleri öğretim üyesi alımı

Bu iki üniversite, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde, profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuruları kabullerinin başladığını belirtti. Üniversite personel alımlarında yabancı dil şartı öneminden bahsedilirken, yabancı dil sınavından alınan puanlar önemli bir kriter olduğu vurgulanıyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi alımı

Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi 10 personel alımı yapılacağını belirtilirken, Profesör ve Doçent kadrolarına başvuru sağlamak isteyen adayların Personel Dairesi Başkanlığına mürecaat etmeleri gerekliliği bildirildi. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekliliği konusu açıklandı.

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Başvurular ile alakalı olarak yapılan açıklamalarda ‘ Doktor.Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, başvurdukları kadroyu belirten dilekçelerine, ekleyecekleri, özgeçmişini, Yabancı Dil Sınav Puanını gösterir belgeyi, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, doktora/tıpta uzmanlık belgesi Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinde yer alan puanlama kriterlerine göre hazırlanmış Akademik çalışmalarının puanlanmış listesini ve yayın listesini (4) adet taşınabilir bellek ve bir sayfaya 8 sayfa ve önlü arkalı olacak şekilde alınan çıktılardan oluşan 1 adet dosya halinde vereceklerdir.’ denildi.

Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alımı

Yıldız Teknik Üniversitesi 10 öğretim üyesi alımı yapacağını ifade etti. Yapılan açıklamada başvuruların şahsen ya da posta yolu ile sağlanacağı açıklandı. “YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AYDEK VE KADRO DEĞERLENDİRME BAŞVURU FORMU VE HAK SAHİPLİĞİ BEYANI” belgesinin imzalanmış ve paraflanmış bir nüshası ile ilgili Fakülte Sekreterliğine, başvuru süresi içinde şahsen/posta yoluyla iletilmesi gerekliliğinin de altı çizildi.

Trabzon Üniversitesi öğretim üyesi alımı

Trabzon Üniversitesi bünyesinde çalıştırılmak üzere 26 öğretim üyesinin alınacağı açıklanırken, “Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirilmesi konusunun başvuru şartlarını taşıdığı ifade edildi.

5 ildeki üniversitelerde alımı yapılacak olan öğretim üyesi başvuruları için, ilgli übniversitenin resmi web adreslerinden gerekli bilgilere ulaşılabiliyor

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