60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

Özellikle son yıllarda artan enflasyon her ürün ve hizmete zam olarak geri gelirken, alım gücü düşen vatandaş ihtiyaçlarını karşılamak adına kredi ve kredi kartına yönelmeye başladı. Geri ödenemez hale gelen bankalara olan borçlara istinaden geçtiğimiz haftalarda kredi ve borç yapılandırması adına çalışmalar başlarken, sabah saatleri itibari ile onay alan yasa sonrası bankalar faiz güncellemesi ve detayları açıklamaya başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları için 60 aya kadar yapılandırma imkanı sunacağını duyururken, kamu bankalarının akabinde özel bankaların da harekete geçmesiyle geniş bir kesim için adeta borçların kapanması adına umut ışığı olacağa benziyor.

KAMU BANKALARINA BORÇ YAPILANDIRMA SÜRECİ

Yapılandırma süreci, kamu bankalarıyla başladı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, borçlu vatandaşlara sunulan bu yeni program için öncülük etmeye başladı. Sabah saatlerinde verilen müjde kapsamında geniş bir yelpazrde borçluları ilgilendiren gelişmelerde özel bankaların da bu yapılandırma ile alakalı başlangıç açıklaması yaptığı duyuruldu. Özellikle İş Bankası ve Akbank, yapılandırma işlemlerini başlatarak borçlarını ödemekte zorlanan kredi kartı ve ihtiyaç kredisi sahiplerine destek vereceğini belirtti.

BORÇ YAPILANDIRMASI KREDİ FAİZLERİ

Borç yapılandırması kapsamında sunulan en dikkat çekici detaylardan biri, banka faiz oranları ve vade seçenekleri olurken, bu kapsamda ilk açıklamayı yapan özel banka Akbank oldu. Akbank, kredi kartı müşterileri için 60 ay vadeli yapılandırma imkanı sunarak dikkatleri üzerine topladı. Şu an itibarıyla kredi kartı borcu ödemekte zorlanan vatandaşlar için uygulanan faiz oranı yüzde 3.11 olarak belirlendi. Yapılandırma sürecinde uygulanacak azami akdi faiz oranları, 24 Ekim’de açıklanacak ve 1 Kasım’da yürürlüğe girecek.

BORÇ YAPILANDIRMASI FAİZ ORANLARI

Açıklanan bilgilerde tutara göre faiz yapılandırması uygulamasının devreye alındığı ifade edildi.

25.000 TL'nin altında olan kredi kartı borçları için: %3.50

25.000 TL - 150.000 TL arası olan kredi kartı borçları için: %4.25

150.000 TL'nin üzerindeki kredi kartı borçları için: %4.75

Yapılandırılan borcun en az yarısı ödenene kadar ilgili bankadaki kredi kartı limiti artırılamayacağı da şartlar arasında yer alıyor.

50.000 TL'NİN BORÇ YAPILANDIRMASI GERİ ÖDEMESİ

Borcu olan vatandaş, borç yapılandırması desteğinden faydalanmak adına harekete geçerken, bu kapsamda 60 ay vade ile tüm borçlarını ödemek adına geri ödeme tutarlarını araştırmaya başladı. 50 bin TL’lik bir kredi kartı borcunun 12 aya taksitlendirilmesi durumunda toplam geri ödeme 64 bin TL’ye ulaşacak. Aylık taksit miktarı ise 5 bin 340 TL olacak. Ayrıca, her ay ödenecek asgari tutar da 2 bin 228 TL olarak hesaplanmış bulunuyor.