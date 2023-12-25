7.500 TL, 8.000 TL, 8.500 TL maaş alan emekliye Ocak ayında seyyanen zam kapısı aralandı!

4A 4B emeklisi zammı ve 4c ile memur zammı Ocak ayında enflasyon oranlarının belirlenmesi sonrasında şekillenmeye başlayacak. Emekliye refah payının da ekleneceği tahmin ediliyor. Geçtiğimiz gün bir televizyon kanalına konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, gerek asgari ücret, gerekse de emekli ve memur zammı için tarih vermiş, zamlar için herkesi enflasyon karşısında koruyacak ve alım gücünü sağlayacak rakamların belirleneceğini belirtmişti. Emekli maaşlarına sadece enflasyon zammının yapılması maaşları 6 aylık enflasyondan koruyacağı biliniyor. Bu durumda maaşlara yapılacak artı refah payı zammı alım gücünü arttırırken, emekli maaşları ile alakalı uzmanların yaptığı hesaplamalar devam ediyor.

3 Ocak'ta açıklanacak olan enflasyon oranları, emekli ve memur maaş zammını ortaya çıkması konusunda öncü bir kriter olarak biliniyor. Memura enflasyon artı toplu sözleşme oranı zammı yapılacak iken emeklileri de Ocak zammı ile alakalı ilgilendiren gelişmeler mevcut. Enflasyon artışına ek olarak iyileştirme yapılacağı tahmin edilen emekli maaşı ile alakalı detaylar oluşmaya başlıyor.





AK PARTİ'DEN ZAM AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, geçtiğimiz gün katıldığı televizyon programında emekli ve memur maaşları ile birlikte asgari ücret zam oranlarına ilişkin gelişmeleri sundu. 3 Ocak'ta enflasyon rakamlarının açıklanacağını belirten Akbaşoğlu, memur ve memur emeklilerine toplu sözleşmelerinden dolayı bir fark ekleneceğini belirterken toplamda %50'ye yakın bir zam yapılacağını belirtti. Memur maaşlarına istinaden SSK ve bağ-kur emeklileri için de gelişmeler mevcut. 3 Ocak'ta belirlenecek olan enflasyon rakamlarına istinaden eklenecek olan refah Payı zammı ile birlikte 17 Ocak'ta zamlı Maaşlar ödenmeye başlayacak.

Yılın son 6 aylık TÜFE verisi SSK bağ-kur emekli zammının ortaya çıkaracak iken 6 aylık enflasyon oranı da ne kadar yüksek olursa zam oranı o kadar yükselecek. Aralık ayının başında açıklanan enflasyon verilerine göre 5 aylık enflasyon %33.66 olarak kaydedildi. Sadece Ocak ayında açıklanacak olan Aralık ayı verisi kalırken emekli refah payı hariç şu anda bile %33,66'lık zammı garantiledi.





YIL SONU ENFLASYON TAHMİNLERİ

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon raporlarını sunmasI sonrasında Fİinansal Kurumlar Birliği tarafından da 2023 yılının 2. yarısındaki enflasyon tahmini yapıldı. Bu tahminlere göre Enflasyonun %38,59 olacağı ve maaşların da bu oranda artacağı tahmini yapıldı.

EMEKLİ MAAŞINA EK İYİLEŞTİRME

3 Ocak'ta belirlenecek olan enflasyon artışına ek olarak bir iyileştirme yapılması planları da mevcut. Emekli maaşları ile alakalı yapılan hesaplamalarda zam oranları %50 seviyelerine kadar ulaşabiliyor. Emekli maaşı ile alakalı yapılan bir hesaplama ise en düşük emekli aylığı ile alakalı. 2023 yılının ortasında 7500 liraya çıkartılan taban emekli aylığı arttırılarak 10.000 liranın üzerinde olacağı konuşuluyor. 3 Ocak sonrasında iyileştirme oranlarının detayları konuşulmaya başlanacak. Verilen onay sonrasında emekli maaş zammı meclise sevk edilecek ve akabinde de ayın 17'sinden sonra ödenecek olan maaş dönemine yetiştirilecek. Ocak ayının 17'si itibariyle emekli, zamlı maaşını almaya başlayacak.





SEYYANEN ZAM OLACAK MI?

2023 yılı Ocak ayı öncesinde 3500 Lira olarak ödenen taban emekli maaşı yeni yıl itibarıyla 5500 Lira olmasına karar verilmişti. Emekli maaşı seçimler öncesinde ise 7500 TL'ye yükseltilirken Ocak 2024 zammı ile 10.000 lira civarında ödeneceği tahmin ediliyor. Hükümet tarafından yapılan bir açıklama olmasa da seyyanen zam formülünün de üzerinde duruluyor. Bu kapsamda emeklilere 2000- 3000 bin lira civarında seyyanen artış yapılacağı hesapları da yapılıyor.