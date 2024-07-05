8 banka arasında Yapı Kredi'den promosyon ayarı! Çıtayı 45.000 TL’ye yükseltti

Uzun süredir promosyonlar ile alakalı gelişmeler gerek emekli gerekse de çalışan tarafından merakla takip ediliyor. Emekli ve çalışana banka tarafından maaş taşıma karşılığında verilen bu ödemeler maaş aralığına ya da varılan mutabakata göre farklılık gösteriyor. Bankalar arasında rekabetin ana dalı olan promosyon ödemeleri ay ay artış göstermeye devam ederken, bu durumdan en karlı emekli ya da çalışan çıkıyor

PROMOSYONLARDA TEMMUZ AYARI

Emekli promosyonu ile alakalı olarak emekli kendi bankasını kendi seçerken, kendi refahını en fazla sağlayan banka ile imza atabiliyor. Bankalar Ocak zammı sonrasında promosyon tutarlarını güncellerken, Temmuz ayında emekli promosyonları ile alakalı olarak 2 formül bulunuyor. İlk promosyon tutarlarının revizeye gireceği iddiaları olurken, kampanyalar ile bu ödemelerin 20 bin TL’ye ulaşması ön görülüyor. Öteki formül ise emeklinin maaş aralığının değişmesi durumunda ödeme aralığının da artacağı hesaplaması. 10.000 TL altı maaş alan emekli bir üst dilime geçecek iken, aynı şekilde 15.000 TL ve 20.000 TL üzerine çıkan emekli de bir üst kademeden promosyon almaya hak kazanacak.





BELEDİYE PROMOSYONU İMZALANDI

Emekli promosyonlarının yanı sıra çalışana da promosyon ödemesi yapılıyor. Özellikle de son dönemlerde belediyeler tarafından imzası atılan promosyonlar yüksek tutarda açıklanıyor. Maaş zamları ile alakalı görüşmelerin yanı sıra bankaların dahil olduğu ihalelerde en fazla ödemeyi yapan banka kazanan olurken, imzalanan mutabakat sonrasında çalışana hak sahibi olduğu tutar ödeniyor.

Yeni bir promosyon anlaşması imzalayan belediye çalışanlarına 45.000 TL ödeme yapılacak. Çukurova Belediyesi tarafından düzenlenen ihaleye katılan 8 banka içerisinde Yapı Kredi Bankası’nın en yüksek tutarı verdiği ve kazanan olduğu açıklandı. 3 yıllık imzalanan maaş sözleşmesine istinaden çalışanlara 45.000 TL ödeme yapılacak.