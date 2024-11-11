DOLAR
34,36 0,06%
EURO
36,75 0,25%
ALTIN
2.950,41 0,66%
BITCOIN
2.798.107,41 -2,84%

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Akaryakıt sektöründe dev adımın sinyali olacak bir çok gelişme bakanlık tarafından açıklandı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 12:04
Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Akaryakıt sektöründe dev adımın sinyali olacak bir çok gelişme bakanlık tarafından açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, akaryakıt piyasasında kayıt dışı işlemleri engellemek ve vergi kaybını önlemek amacıyla kısa süre içerisinde yeni düzenlemelerin devreye alınacağını belirtti. Bakan Mehmet Şimşek tarafından yapılan açıklamada, bu süreçte Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin devreye alınacağını ifade etti.  

Yeni düzenleme ile birlikte elle plaka girişinin ortadan kalkacağı ve usulsüz akaryakıt fişi düzenlenmesinin de engelleneceği ifade edildi. Şimşek açıklamasında "Elle plaka girişi ve bu sayede usulsüz akaryakıt fişi düzenlenmesi engellenerek, akaryakıt istasyonlarındaki vergi kaybının önlenmesi için önemli bir adım atılmış olacak," dedi. 

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

AKARYAKIT İSTASYONLARINDA YENİ DÖNEM 

Bakanlık tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan vergi borçluları listesinde çok sayıda akaryakıt firmasının yer aldığı ifade edilirken, sektördeki kayıt dışılıkla mücadelenin ne kadar önemli olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Gelir İdaresi Başkanlığı, akaryakıt piyasasında kayıt dışı işlemleri minimize etmek için çeşitli stratejiler geliştirdiği ortaya çıktı.  

KAÇAK DURUMLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK 

Akaryakıt istasyonlarında yer alan pompaya bağlı olarak işlev gören ve elle sağlanan plaka girişlerinin artık, araç tanıma sistemi yolu ile yapılması, kaçak durumların önüne geçilmesini sağlayacak.  

Akaryakıt istasyonlarındaki ödeme kaydedici cihazların dışarıdan müdahalelere karşı korunması için yeni nesil cihazlar kullanılmaya başlayacak iken anlık bilgi paylaşımı yapabilme özelliği ile suistimal durumlarını da ortadan kaldıracak. Akaryakıt satışlarına dair verilerin anlık olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'na iletilmesini sağlayacak bu düzenleme , piyasanın denetimi daha etkin bir hale getirildiğini gözler önüne serecek. 

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek
2
Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak
3
Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!
4
TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları
5
Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek
6
Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz
7
2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak