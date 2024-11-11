Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Akaryakıt sektöründe dev adımın sinyali olacak bir çok gelişme bakanlık tarafından açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, akaryakıt piyasasında kayıt dışı işlemleri engellemek ve vergi kaybını önlemek amacıyla kısa süre içerisinde yeni düzenlemelerin devreye alınacağını belirtti. Bakan Mehmet Şimşek tarafından yapılan açıklamada, bu süreçte Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin devreye alınacağını ifade etti.

Yeni düzenleme ile birlikte elle plaka girişinin ortadan kalkacağı ve usulsüz akaryakıt fişi düzenlenmesinin de engelleneceği ifade edildi. Şimşek açıklamasında "Elle plaka girişi ve bu sayede usulsüz akaryakıt fişi düzenlenmesi engellenerek, akaryakıt istasyonlarındaki vergi kaybının önlenmesi için önemli bir adım atılmış olacak," dedi.

AKARYAKIT İSTASYONLARINDA YENİ DÖNEM

Bakanlık tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan vergi borçluları listesinde çok sayıda akaryakıt firmasının yer aldığı ifade edilirken, sektördeki kayıt dışılıkla mücadelenin ne kadar önemli olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Gelir İdaresi Başkanlığı, akaryakıt piyasasında kayıt dışı işlemleri minimize etmek için çeşitli stratejiler geliştirdiği ortaya çıktı.

KAÇAK DURUMLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Akaryakıt istasyonlarında yer alan pompaya bağlı olarak işlev gören ve elle sağlanan plaka girişlerinin artık, araç tanıma sistemi yolu ile yapılması, kaçak durumların önüne geçilmesini sağlayacak.

Akaryakıt istasyonlarındaki ödeme kaydedici cihazların dışarıdan müdahalelere karşı korunması için yeni nesil cihazlar kullanılmaya başlayacak iken anlık bilgi paylaşımı yapabilme özelliği ile suistimal durumlarını da ortadan kaldıracak. Akaryakıt satışlarına dair verilerin anlık olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'na iletilmesini sağlayacak bu düzenleme , piyasanın denetimi daha etkin bir hale getirildiğini gözler önüne serecek.