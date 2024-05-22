Akaryakıt almadan önce hemen başvurun! O bankanın müşterilerinin parası cebinde kalacak

Akaryakıt harcamalarında avantaj sağlamak isteyenler için Ziraat Bankası müjdeli bir haberle geldi. Banka, TotalEnergies istasyonlarında geçerli olacak özel bir kampanya başlattı. Bugünden itibaren yürürlüğe giren kampanya kapsamında, Bankkart POS'undan farklı günlerde ve tek seferde yapılan her 750 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişine 175 TL Bankkart Lira verilecek.

Kampanya 16 Mayıs - 30 Haziran 2024 tarihleri arasında geçerli olacak. Bu süre zarfında Ziraat Bankası müşterileri, TotalEnergies istasyonlarında yapacakları akaryakıt harcamalarında ek avantajlar elde edebilecekler. Kampanyaya katılmak isteyen müşterilerin Bankkart Mobil uygulamasından, bankkart.com.tr adresinden veya TE2024 yazıp 4757'ye Bankalarında kayıtlı telefon numaralarından SMS göndermeleri gerekmektedir.





Banka yetkilileri, kampanyanın müşteri bazında olduğunu ve bir müşterinin kampanyadan yalnızca bir kez ve en fazla 175 TL Bankkart Lira kazanabileceğini belirttiler. Ayrıca işlemlerin Bankkart anlaşmalı TotalEnergies istasyonlarında ve Bankkart POS'undan yapılması gerekmektedir. Kampanya dönemi boyunca yapılan harcamaların iptal veya iade edilmesi durumunda, verilen Bankkart Liralarının geri alınacağı da hatırlatıldı.

Ziraat Bankası'nın bu özel kampanyasıyla, akaryakıt harcamalarında müşterilerine ek avantajlar sunmayı hedeflediği bildirildi. Kampanyaya katılmak isteyenlerin belirtilen koşullara dikkat etmeleri ve kampanya süresince avantajlardan faydalanmaları öneriliyor.