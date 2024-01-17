Akaryakıtı ucuza getirmenin altın yolu! Bunu yapanlar 150 TL indirimi kapacak

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın ardından sürücüler, müşterilerinin bankalarının ilanlarına bakmaya başladı. İş Bankası dikkat çeken bir kampanya duyurdu. Banka, benzin, motorin ve LPG tüketimine yönelik özel bir kampanya düzenledi. Kampanyaya katılan müşterilerin kartlarına Maxipuan yüklenecektir.





İş Bankası akaryakıt kampanyası başlattığını duyurdu. Bankanın eline geçen kampanya bilgisine göre, Shell istasyonlarında aynı anda ve farklı günlerde yapılacak 600 TL ve üzeri 4.akaryakıt veya otogaz alışverişlerine 4.150 TL Maxipuan tahsis ediliyor. Shell istasyonlarıyla sözleşme imzaladık. Kampanyanın 15 Şubat'a kadar devam edeceği açıklandı.

İŞ BANKASI AKARYAKIT ÖDÜLLÜ KULLANIMI

Kazanılan MaxiPuan'lar yalnızca maksimum sözleşmeye sahip Shell istasyonlarında görüntülenebilir ve yalnızca yakıt satın almak için kullanılabilir.

MaxiPuanlarınız 21 Şubat 2024 tarihinde kartınıza yüklenecektir.

MaxiPuanları geçerliliği 31 Mart 2024'te (bu tarih dahil) sona ermektedir. Maximiles'a yüklenen puanlar MaxiMil'e dönüştürülemez ve Avans MaxiMil'i kapatmak için kullanılamaz.

Müşteri kampanyadan bir kez yararlanarak maksimum 150 TL Maxipuan kazanabilir.