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Akbank promosyon meşalesini yaktı söndürmek bilmiyor! 40. 850 TL ödeniyor

Mayıs ayının sonuna yaklaştığımız şu günlerde promosyonlar ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor.

Yayın Tarihi: 24.05.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 15:16
Akbank promosyon meşalesini yaktı söndürmek bilmiyor! 40. 850 TL ödeniyor

2017 senesinden beri gerek çalışan gerekse de emekliler için ek ödeme kapısı olarak bilinen promosyonlar dikkat çekmeye devam ediyor. Özellikle de yerel seçim öncesinde kamu bankalarına yükseltme talimatı verilen emekli promosyonları sonrasında özel bankalar da harekete geçerek SGK ile anlaşmaları kapsamında yüksek tutarları ile müşteri çekme yarışında ön planda olmak istiyor. Emekli promosyonlarının yanı sıra çalışanlar için de sağlanan promosyon ihaleleri çoğu zaman büyük bir mutluluk ile karşılanıyor.

TL

PROMOSYON AÇIKLAMASI YAPILDI

Geçtiğimiz en düşüş gösteren MEM promosyonları 2024 yılında revaca çıkmış iken son açıklaması yapılan MEM promosyonu tüm dikkatleri üzerine toplamışa benziyor. Eğitim alanında yapılan promosyon anlaşmaları, öğretmenler ve diğer eğitim çalışanları için önemli gelişmeleri beraberinde getirmeye devam ederken, son açıklama Ankara Çubuk'tan yapıldı. Ankara’nın Çubuk ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü personeli için Akbank ile yapılan 40.850 TL’lik promosyon anlaşması son ayların en yüksek tutarlı promosyon ihalesi olarak bilinirken, bu tutar, eğitim camiasına verilen önemin nihayet artmaya başladığını ispatlıyor.

TL

ANKARA'DAN MEM PROMOSYONU 

Geçtiğimiz sene içerisinde varılan mutabakatlarda çok komik rakamların konuşulduğu bilinirken, söz konusu anlaşma ile MEM personelinin yüzü güleceğe benziyor. Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bu başarılı anlaşması, diğer il ve ilçe müdürlükleri için de bir örnek teşkil ederek, benzer girişimlerin yapılmasına ilham kaynağı olabileceğe benzerken, İlk maaşlara istinaden hesaplara promosyon ödemesinin tamamlanacağı yetkililer tarafından açıklanmış bulunuyor.

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