Akbank'tan 200.000 TL düşük faizli kredi! Acele edin 6 gün sonra bitiyor

İhtiyaç kredileri bireyin özel ve temel ihtiyaçlarının karşılanması konusunda öncülük ederken, Esnaf kredileri de KOBİ'ler için kurtarıcı konumda yer alıyor. Bankalar özellikle de istihdamın azalmaması adına bir çok kredi kampanyasını KOBİ'lere sunuyor. Yeni yıla sayılı günler kala, bankalar bitmek üzere olan kampanyaları ile alakalı uyarılarını sunmaya devam ediyor. Yeni iş kurmak isteyen ya da mevcut işini genişletmek isteyen şahıs firmaları Akbank tarafından sunulan bir çok destekten faydalanabiliyor.

Akbank tarafından KOBİ’lere özel olarak düzenlenen kampanya kapsamında 36 aya kadar vade ile 200.000 TL'ye kadar ticari kredi düşük faiz imkanı ile sunuluyor. Türkiye'nin üst sıralarda yer alan finans kuruluşları arasında yer alan Akbank KOBİ'lere destek olmak amacıyla başlattığı kampanya detaylarını resmi internet sitesinde paylaşmış bulunuyor.





AKBANK KOBİ KREDİ KAMPANYASI

İlk defa Akbank müşterisi olacak olan KOBİ’lere yönelik başlatılan kampanyada özel avantajlar bir arada sunulmakta. 36 aya kadar vade imkanı ile sunulan KOBİ taksitli ticari kredi desteği 200 bin TL'ye kadar sağlanıyor. Mevcut işini yükseltmek isteyen ya da yeni iş kurmak isteyip de nakdi olmayan girişimcilere sağlanan bu destekte faiz oranı 2.99 olarak açıklanmış bulunuyor.

Banka tarafından yapılan açıklama kapsamında düşük faizli krediden faydalanmak için şahıs şirketlerinin ilk defa müşteri olması gerekiyor ve başvurularını da Akbank Mobil'den yapması şartı bulunuyor.





31 ARALIK SON

31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek olan KOBİ kredisi desteği için Akbank mobil uygulaması üzerinden Akbank’lı olmak istiyorum butonunu kullanarak müşteri olunması gerekiyor. Bankanın resmi internet sitesinde yer alan hesaplamalarda 200.000 TL taksitli ticari kredi kampanyasından faydalanan bir şahıs firması, %2.99 faiz ile 36 ay taksitle geri ödemesi 9352 TL'ye tekabül ediyor.

KOBİ'YE ÖZEL KREDİLER

Akbank tarafından yıl sonuna kadar geçerli birçok kampanya, artı olarak KOBİ’ler tarafından da kullanılabiliyor. 31 Aralık'a kadar Axess ya da Winx Business kredi kartı başvurusu yapan şahıs firmaları 2500 TL'ye varan chip para ödülü kazanabiliyor. Öte yandan %50'ye kadar ücret indirimi Akbank poslardan sağlanabilirken komisyon ücreti olarak ise %1.99 faiz ile sunulacağı belirtilmiş bulunuyor