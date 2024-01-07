Akıllı telefon parasına arsa sahibi olun! Başvuru için sadece saatler kaldı

Milli Emlak, Ankara'da satışa sunulacak ekonomik bir arsanın müzayede ilanını paylaştı. 173 metrekare büyüklüğündeki arsa, yalnızca 21.500 TL'ye açık artırmaya çıkacak. Artan enflasyon ve genel yaşam maliyeti, konut ve arsa sektöründe zorluklara neden olurken, Milli Emlak'ın uygun fiyatlı arsa teklifleri dikkat çekiyor.



Ankara'da bulunan ve oldukça cazip bir fiyat etiketiyle pazarlanan 173 metrekarelik arsanın müzayede sürecine dair geri sayım başladı. 21.500 TL'lik satış bedeliyle ön plana çıkan bu arazi, 4 Ocak'ta saat 10.00'da başlayacak başvuru aşaması ve açık artırma ile yeni sahibini bulacak.





Milli Emlak'ın düzenlediği bu tip müzayedeler, konut veya arazi edinmek isteyen bireylere uygun fiyatlı ve avantajlı bir fırsat sunuyor. Bu müzayedelerde arsa sahibi olan kişiler, aynı zamanda 5 yıl boyunca emlak vergisi ve KDV'den muafiyet gibi avantajlardan faydalanacaklar.

Katılım sağlamak ve detaylı bilgilere ulaşmak isteyenler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi olan milliemlak.gov.tr adresini ziyaret edebilirler.



