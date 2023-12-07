Altın alamayanlar koşa koşa onu almaya gidiyor! Neredeyse bedava: İslam Memiş 'çok değerlenecek' diyerek tüyoyu verdi!

İslam Memiş altın piyasasıyla ilgili bomba yorumlarda bulundu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSLAM MEMİŞ'TEN PİYASA DEĞERLENDİRMELERİ

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yine önemli tahminlerde bulundu. Memiş açıklamasında şu sözlere yer verdi; '2023 senesi son ayının iyi değerlendirilmesi gerekiyor. 2024 hazırlığı için son fırsatlar. Euro, Sterlin, altın ve gümüş için geç kalanlar bu ay son fırsatı değerlendirebilir. Beş aydır söylediğim gibi dolardan kurtulmak ve dolar karşısındaki varlıklara geçmek gerekiyor. 1.04 Euro, 1.20 sterlin, 1.808 dolar ONS altın, 20 dolar ONS gümüş vardı. Bugün 1.880 Euro, 1.27 sterlin, 2.070 dolar ONS altın, 25.46 dolar ONS gümüş var. 2024 hedeflerim aynı. 1.15 Euro, 1.32 sterlin, 2 bin 350 dolar ONS altın, 32 dolar ONS gümüş. Aralık ayında önemli veriler gelecek. ABD Tarım Dışı İstihdam Verisi, ABD Enflasyon Verisi, FED Faiz Kararı, bu hafta yurt içi piyasalarda TÜİK enflasyon verisi, Cuma günü ABD Tarım Dışı İstihdam Verisi takip edilecek. Her iki veri de para piyasalarında volatilitenin artmasını sağlar. Peki hangi bant aralıkları takip edilecek? Haftayı 8 bin 26 puanda tamamlamıştı Borsa İstanbul. 7 bin 750- 8 bin 150 puan aralığı geçerli.





Dolar ile beraber bu hafta yükselişler olacağını düşünüyorum. Beklediğim seviye bu hafta 8 bin 150 puan. Dolar haftayı 28.89 TL seviyesiyle tamamladı. 28.80-29.20 TL bant aralıklarını takip edeceğim. Ay sonu yani sene sonu kapanış beklentim 29.70 TL seviyesi geçerli. Euro haftayı 1.870 seviyesinden tamamlamıştı. Bu hafta 1.0820-1.09 seviyelerini takip edeceğim. Son geri çekilme ve fırsatlar. Eline yeni dolar geçen ya da doları bulunanların iyi düşünmesi gerekiyor. ONS altın 2 bin 70 dolar seviyeleriyle kapanış yaptı. Kâr satışları için Cuma günü uyarısı yapmıştım. 1970-2 bin 80 dolar aralığı tahminlerim geçerli. Bu hafta düşüş gelecek. Kademeli olarak düşüş takip edeceğim aralık 1.920-1902 aralık. Son fırsatlar için yüzde 50, 1920 seviyelerinden almak mantıklı. Riske gerek yok çünkü 2024 hedefim 2 bin 350 dolar. Gram altın fiziki olarak 1.968 TL seviyelerinden kapanış yapmıştı. ONS altın sebebiyle gram tarafında geri çekilme bekliyorum. 1920 TL seviyesi destek. Dolar nedenli fazla düşüş olmayabilir. Elinde olanın koruması, almayanların da bu haftayı değerlendirmesi gerekiyor. Gram gümüş haftayı 23.68 TL seviyesiyle tamamlamıştı. Bu hafta 22.89-23.80 TL aralığını takip edeceğim. Düşüşler kalıcı değil. Altın biriktiremiyorum diyenler gümüş alabilir. Bu hafta dolar endeksi 104 denemesi yapacağı için dolar karşısındaki bütün enstrümanlarda geri çekilme yaşanır.'

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.