Altın almak için son şans kapıda! Piyasa kahini gram altının 2000 TL olacağı tarihi ilk kez açıkladı

İslam Memiş altın yatırımcıları için kritik uyarılarda bulundu. İşte ayrıntılar...

Altın almak için son şans kapıda! Piyasa kahini gram altının 2000 TL olacağı tarihi ilk kez açıkladı
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Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (FED) faiz artışına gitmeme kararı, altın piyasalarında önemli değişimlere neden oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yaşanan gelişmeleri değerlendirerek altın yatırımcılarına önemli açıklamalarda bulundu.

FED'in piyasaları gevşetme kararının ardından son gelişmeleri değerlendiren uzman İslam Memiş, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz artışına gitmeme kararının altın fiyatlarını olumlu etkilediğini belirtti. Ons altının 2.000 doların üzerine çıkmasının ardından gram altında da rekorlar yaşandı.

Memiş, "Ons altın piyasasında 2.000 dolar barajı aşılmış durumda. Altın fiyatları adeta 2.000 doların üzerine yerleşecek ve yukarı yönlü momentumunu sürdürecek gibi bir izlenim oluşuyor. 2024 yılında ise 2.350 dolar seviyesini beklemeye devam ediyoruz" şeklinde açıklamalarda bulundu.

islam memiş altın

Ayrıca, uzmanın değerlendirmelerine göre, ons altındaki yukarı yönlü hareketin uzun vadeli olarak devam edeceği öngörülüyor. Memiş, olası düşüşlerde ise 1960 dolar destek seviyesinin önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Gram altın konusunda ise İslam Memiş, "Aralık ayında takip edeceğimiz bant aralığı 1.900-2.000 lira arası olacak. Uzun vadeli altın yatırımcısı gene kazanmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Memiş'in verdiği bu değerlendirmeler, altın piyasasına dair önemli bir perspektif sunuyor ve yatırımcılara yol gösterici olabilecek nitelikte.

Altın piyasalarındaki bu olumlu tabloya rağmen, uzman yatırımcılara dikkatli olmaları ve piyasaları yakından takip etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. İslam Memiş'in verdiği bu değerlendirmeler, altın yatırımcıları için gelecek döneme dair önemli bir yol haritası sunuyor.

NOT: BU HABER BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

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