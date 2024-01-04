Altın fiyatları şakkadanak fırlayacak! Tahminleriyle nokta atışı yapan isimden 2500 TL tahmini!

Altının 2000 TL'den satılacağını başarıyla tahmin eden Necmettin Batırel, şimdi de altın fiyatının 2500 TL'ye yükseleceğini söyledi.

Altın fiyatı tahminini sosyal medya hesabından yayınlayan ekonomi yazarlarından Necmettin Batırel, 2500 TL seviyesine vurgu yaptı. Gram altının 2000 TL'ye karşılık geleceğini önceden bilen Batırel, faizlerin düşmesini beklerken bu tarihi de vurguladı. Yatırımcılara büyük fırsatların duyurusunu aktaran Necmettin Batırel, altın piyasasından bahsetti.

Bilindiği üzere altın, ABD Merkez Bankası'nın (FED) kısıtlayıcı para politikasını sona erdirmesi ve saç kesimi öngörüsüyle hareket etmeye başladı.

DAHA ÖNCESİNDE DE BİLMİŞTİ!





Ekonomi yazarlarından Necmettin Batırel, bu hamlenin yatırımcılar için bir fırsat olarak görülebileceğini söyledi. Risklere karşı uyarıda bulunan uzman isim, ons altının 2088 ile 2072 dolar arasındaki zirveyi geçtikten sonra değer kazandığına dikkat çekiyor. Güvenli liman şeklinde değerlendirilen altın, dünya risklerine karşı çok sayıda yatırımcının ilgisini çekiyor. Belirsiz zamanların gözde emtialarından biri haline gelen altın için yeni tahminler yapıldı. Gram altının fiyatının 2000 TL'ye ulaşacağını doğru tahmin eden Batırel ise, 2500 TL'yi hedefleyen yeni tahminini sosyal medya hesabından paylaştı.

2500 TL SEVİYESİNİ AŞACAĞI TARİH

Ons altının hedef fiyatının 2.100 dolar olduğunu vurgulayan Necmettin Batırel, bu seviyeye ulaşması halinde 2.500 doların üzerinde bir değerlemenin de söz edilebileceğini söyledi. 19 Ağustos'ta paylaştığı tahminlere göre ons altının 2070 dolara ulaşacağını, gram altının ise 2 bin lirayı test edeceğini söyledi. Batırel tahminini karşıladı ve bu sefer 2.500 TL seviyesini vurguladı. Batırel öngörüsünü şu ifadelerle anlattı:

"Altın 2024'te 2 bin 500 lirayı geçebilir. Merkez Bankası'nın aldığı tedbirler Türk lirasının korunmasında etkin bir kalkan görevi görmeye devam ediyor. Ekim ayında TÜFE bazlı reel kur 55,90'a yükselerek Türk lirasının son iki ayda değer kazandığına işaret etti. “ABD yatırım bankacılığı devi Citi, dolar/TL'yi 2024 yılına yönelik ortalama 35,93, 2025 yılı için ortalama 41,59 tahminini yayınlarken 2023 yılı için ortalama 25,99 dolar/TL öngörmüştü."