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Altın fiyatlarında 2 dakikada yere çakıldı! Hızlı olan kazanacak

Altın yatırımcıları teyakkuzda altın yatırımcıları altın fiyatlarını sıkı takip etmeye devam ediyor. Çünkü altın fiyatlarında ciddi düşüş yaşandı. Buna göre de altın yatırımcıları ne yapacaklarını şaşırdı….

Yayın Tarihi: 12.05.2024 17:46
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 17:46
Altın fiyatlarında 2 dakikada yere çakıldı! Hızlı olan kazanacak

ÇEYREK VE GRAM ALTIN ÇOK DÜŞTÜ… İŞTE DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ ?

Altın yatırımcıları teyakkuzda altın yatırımcıları altın fiyatlarını sıkı takip etmeye devam ediyor. Çünkü altın fiyatlarında ciddi düşüş yaşandı. Buna göre de altın yatırımcıları ne yapacaklarını şaşırdı….

altın

Altın fiyatları 7 Mayıs Salı günü yükselse de bu gün yüne ciddi bir düşüş yaşadı. Buna göre de son zamanlarda sürekli nabzı yüksek olan altın fiyatları nabız düşürdü.

ÇEYREK ALTIN VE GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ VAR.

Düğün sezonunun açılması ile birlikte kuyumcularda işler hızlandı. Özellikle düğün yapacakları sevindiren bir gelişme yaşandı. Buna göre altın fiyatları son zamanların en düşük seviyelerine geriledi. Ons altın, yarım altın, Cumhuriyet altını ve diğer altın türlerinde fiyatlar bir nebze de olsa aşağı düşmüş durumda.

 

Tam altın

15.788,00

15.912,00

Yarım altın

7.931,00

7.992,00

Çeyrek altın

3.953,00

3.996,00

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