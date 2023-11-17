Altın fiyatlarında dananın kuyruğu kopuyor! Uzman isim tarih ve saat verdi: Almayan yandı

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ALTINLA İLGİLİ ÖNEMLİ TARİH VE SAAT

Son dönemlerde piyasa hareketliliği son hızıyla devam ederken bugün 16:30 sularında ABD tüketici fiyatları enflasyonu açıklanacak. Aylık olarak yüzde 0.1 oranında gerçekleşmesi beklenirken senelik enflasyonun yüzde 3.7 oranından 3.3 oranına düşmesi tahmin ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş enflasyon verileri ışığında altın fiyatları ile ilgili şu uyarıları yaptı; 'Gram altında 1.830 TL destek seviyeleri vardı. Bu hafta altın tarafını bitirmemiz gerekiyor gibi uyarılar yaptım. Hem gram altın hem ONS altın tarafında satışla olduğunu gördük. ONS altın beklentim 1.930 dolar güçlü destek seviyesi. ABD enflasyon verileri açıklanacak.





Enflasyon rakamdan sonra ONS altın 1908 dolar destek seviyelerine düşecek mi? Bu soruya cevap arayacağım. 1960 dolar direnç seviyesi kırılırsa 1980 direnç seviyesi var. Enflasyon rakamları açıklanmadan cevap vermek zor, beklemek gerekiyor. Enflasyon açıklandıktan sonra piyasa tepkisine bakmak gerekiyor. Gram altın 1838 TL ile 1844 TL aralarında. Bu hafta altın alım işlemlerini bitirmek lazım. Bundan sonra fırsat gelmeyebilir. ONS altın tarafında çekilme olsa da gram altın düşüşü sınırlı yaşanıyor. Dolar kuru güçlü olduğu için aynı düşüşü gram altından beklemeyin. 1830 TL destek seviyesi var. Buralar son. Bundan sonra yükseliş başlayacak. Hedef 1880 TL, sonra 1920 TL. Yükseliş sürecek.' Güncel olarak altın fiyatları şu şekilde;

-Gram altın alış fiyatı 1.790.58 TL, satış fiyatı 1.790.80 TL

-Çeyrek altın alış fiyatı 1 bin 985 TL, satış fiyatı 3 bin 36 TL

-ONS altın alış fiyatı 1.944.25 dolar, satış fiyatı 1.944.25 dolar

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.