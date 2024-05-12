Altın yatırımcılarının feleği şaşacak! 2 farklı tarih belirlendi

Gram altının fiyatı Pazartesi gününe kısmi yükselişle başlarken ons altın 2320 dolar civarındayken gram altın 2400 TL'nin üzerinde işlem gördü. Diğer taraftan; alım fırsatı için önemli rakamlar da İslam Memiş'ten geldi.

İSLAM MEMİŞ'İN ALTIN YORUMU

Altın ve para piyasasının uzman ismi İslam Memiş, altına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Memiş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:





"ALTIN BİRAZ TOPARLANDI"

"Ons altın yeni haftaya yüzde 1 oranında bir yükselişle başladı. Ons altına doğru hafif bir toparlanma yaşandı. İzlediğimiz aralık 2.280 ila 2.380 dolar arasında.

Bu hafta tekrar faaliyete geçebilir. Fakat, önümüzdeki hafta 2.260-2.280 dolara düşmesini bekliyorum. Başka bir deyişle ons altının artması satışları bir kez daha artırabilir.

Bu durum altın/dolar kurunu olumlu etkileyebilir. Şu anda 1 kilo altının fiyatı 75 bin 700 dolar. Burası ons altın ile hareket etmeye devam etmekte. Ons altının düşmesi durumunda büyük olasılıkla yeniden 74.500 dolar seviyesini göreceğiz.

Altın yatırımcıları altını ons cinsinden takip etmelidir. Bir ons altın nereye giderse, bir gram altının da gittiği görülecektir.

Şu anda altın %50 riskten kaçınan bir satın alma fırsatı sunuyor.

Geriye kalan yüzde 50 ihtimal de ons altının 2.260-2.280 dolara düşmesi durumunda dolardan altın almak daha ucuz olacak.