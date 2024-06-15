Altında dananın kuyruğu 18 gün sonra kopacak! Altını olan da olmayanda eyvah diyecek

Altın ve finans piyasalarında uzman sayılan İslam Memiş, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarına ilişkin aldığı kararı, bu karardan sonra yayınladığı açıklamaları ve bunların piyasalar üzerindeki muhtemel etkilerini inceledi.

İslam Memiş, sosyal medyada yaptığı analizde, "Federal Rezerv’in (Fed), piyasa beklentilerine uygun olarak faiz oranlarını sabit tuttuğunu belirtti. Fed Başkanı Powell’ın oldukça ihtiyatlı ve tutucu bir tavır takındığını, yaklaşan seçimler dolayısıyla tam anlamıyla gerçek durumu dile getiremediğini ifade etti.





İSLAM MEMİŞ’TEN PİYASALAR ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

"Gerçekler bazen göz ardı edilemez; ekonomik verilerin yakın izlenmesi şarttır. ABD’deki enflasyon halk için hala büyük bir baskı kaynağı olmaya devam ediyor. Ekonomik normalleşmenin ne zaman gerçekleşeceğini kesin olarak belirtmek güç olsa da, sürecin birkaç yıl alabileceği öngörülüyor.

Fed’in geleceğe dair net bir görüşe sahip olmadığı açıkça görülüyor. Atacakları adımlar konusunda belirsizlikler var ve diğer merkez bankaları gibi onlar da ‘Enflasyonla mücadelede kararlıyız’ demekle yetiniyorlar."

İslam Memiş, piyasaların bu karardan nasıl etkileneceğini değerlendirirken, altın fiyatları için beklediği dalgalanmaları tahmin ediyor… “Piyasalarda belirgin bir yön yok” diyen Memiş, yatırımcıların ne yapacakları konusunda tereddüt içinde olduklarını ve yeni pozisyonlar için farklı senaryolara yöneleceklerini belirtiyor. Piyasaların daha uzun bir süre belirsizlik içinde kalacağına işaret ediyor ve kolay para kazanma hayallerinin gerçekçi olmadığını vurguluyor. Şu anki asıl mesele ‘Kazanç’, ‘Yaşam standardı’ ve ‘Normalleşme’.





"Ons altın için 2.280 dolar ve ons gümüş için 28,70 dolarlık destek seviyelerine yönelik tahminim sürüyor. Ons altın için 2.280-2.380 dolar, ons gümüş için ise 28,70-31,70 dolar aralığında dalgalanmalar bekliyorum.

Bu hafta dış piyasalarda bazı durumlar netleşti ve şimdi gözler iç piyasalara çevrildi. Yerel piyasalar siyasi gelişmeleri fiyatlamaya başlayacak.

Yılın ikinci yarısına yönelik tahminimde değişiklik yok; ons altın için 2.600-3.000 dolar (XAU/USD), gram altın için 3.000-3.500 lira, ons gümüş için ise 37 dolar (XAG/USD) ve gram gümüş için 37 lira aralığını bekliyorum.

Haziran ayında dip seviyelerin test edileceğini ve ardından bu seviyelere geri dönülmemesi gerektiğini öngörüyorum. ABD seçimleri, Avrupa’daki siyasi çalkantılar ve Çin-Tayvan gerilimi gibi önemli konular gündemimizde yer alıyor."

Not: Bu değerlendirmeler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.