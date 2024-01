Altında ibre tersine dönüyor! Yaza düğün yapacaklar bunu bilmezse yandı

Yaza düğün yapacaksanız bu uyarıları mutlaka dikkate alın! Altın fiyatları tersine dönüyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALTIN FİYATLARIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ UYARILAR

Analistler faiz indirim beklentileri sonrasında enflasyonun önemli anlamda düşmediğini, FED, ECB ve İngiltere Merkez Bankası'nın çok fazla faiz indirimine gideceği ile ilgili beklentilerin piyasaları önemli ölçüde fiyatlandırdığını belirtiyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın piyasası ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Merkez bankalarının faiz indirme ihtimali yüksek. Bu beklentimi 2023 senesinin son çeyreğinden itibaren korumaya devam ediyorum. Piyasaların genel tahmini bu yönde. Aslında olması gereken de bu. Önden yüklemeli faiz artırımlarıyla beraber piyasa sıkılmıştı. Bu kadar önden yüklemeli faiz artırımlarına karşı enflasyon beklenti doğrultusunda çok düşme yaşanmamıştı. Şu an ekonomik koşullara bakıldığında faiz oranlarının gerilemesi gerekiyor. Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş sebeplerinin hepsi faiz politikasından kaynaklı değil. Jeopolitik gerilimler, merkez bankası altın talebi sürdürmesi gibi etkenler de fiyatları etkiliyor.





Bu sebeple altın fiyatlarıyla ilgili bir köpük yok. Şu an ONS altın 2 bin 35 dolar seviyelerinde. Zaten son 3 senedir baskılanıyordu fiyatlar. Yüksek enflasyon, büyük gerilim gibi büyük belirsizlikler varken altın fiyatları baskılanıyordu. Her şeye rağmen altın fiyatları şu an değerinin üstünde değil. ONS altın için hedef 2 bin 350 dolar. Bu beklentimi devam ettiriyorum. ONS altında 2 bin 70 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra kademeli şekilde 2 bin 150, 2 bin 200, 2 bin 350 dolar seviyesi takip edilecek. Bu sebeple altın fiyatları için bir köpük olduğunu düşünmüyorum. Aksine ederinden fazla değer kazanan altın var önümüzde. Bu aralar altın fiyatları cephesinde alım fırsatları var. Şu an altın fiyatları aman aman yüksek değil.' Güncel olarak altın fiyatları şu şekilde;

-Gram altın alış fiyatı 1.955.81 TL, satış fiyatı 1.956.11 TL

-Çeyrek altın alış fiyatı 3 bin 333 TL, satış fiyatı 3 bin 386 TL

-Cumhuriyet altını alış fiyatı 13 bin 627 TL, satış fiyatı 13 bin 833 TL

-ONS altın alış fiyatı 2.029.48 dolar, satış fiyatı 2.029.72 dolar

-22 ayar bilezik gram alış fiyatı 1.858.63 TL, satış fiyatı 1.973.60 TL

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.