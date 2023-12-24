Altını 60 TL ucuza almak isteyen akın edecek! Anında kâra geçiriyor

ABD Merkez Bankası Fed’in 2024 yılında faiz indirimlerine başlayacağı beklentisi altın fiyatlarında yükselişi beraberinde getiriyor. Yeni yıla sayılı günler kala gram altın yüzde 75 oranında kazanç elde edilirken enflasyona oranla reel olarak getiri sağlanması için yatırım araçları gram altın olarak tercihler yapıldı.

Altın fiyatları, altın ithalatına kota ve yasak getirilmesiyle beraber değişim yaşanırken Kapalıçarşı'da daha uygun fiyata satışların yapılmasıyla bankalarda düşük fiyatlı olarak satıldığı belirtildi. Altın konusunda uzmanlardan gelen açıklamalar üzerine Kapalıçarşı'da alış ve satış arasında marjin 4-5 lira olduğu bankalarda bunun 60-70 lira seviyelerine gelindi.

BANKALARDAN MARJ 61 LİRA, KAPALIÇARŞI 4 LİRA

Dün verileri üzerine altın fiyatı alış 1870 lira, satış ise 1930 liralar civarında görüldü. Alış ve satış arasındaki fark bankalarda 60 lira oldu. bununla beraber bankadan 1 kilo altını almak için 1 milyon 930 bin lira verilerek alınan 1 kilo altının satışı için 1 milyon 870 bin TL para alımları yapıldı.

Kısa vade üzerine al sat yapılırken zarar 60 bin TL olurken bankayla pazarlık olması üzerine hesaplama yapıldı. Kapalıçarşı'da fiyat 1960 TL alış rakamları yer alırken 1964 lira ise satışa sunuluyor.





FİYAT YÜKSEKLİĞİNDE ALIM SATIM MARJI

Kapalıçarşı'da fiyat artışarında görülürken alım satım aralığındaki marjin darlığıyla zarar etme ihtimalleri verilirken bankadan alınan altın 60 lira artış gösterirken kar elde edileceği Kapalıçarşı'dan alınan kısa sürede kara geçiş yapıldı.

Yüklü miktarda alım ve satımlarda kuyumcuların insafiyetine bağlı olarak fiyat üzerinde indirimler ve artışlar yaşanırken anlık rakamlarda değişiklik olması hızlı hareket ederek en iyi fiyat kuyumculara altın satılması gerekiyor.

ÇARŞIDAN ALTIN ALAN KAR EDECEK

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, kuyumcular fiziki olarak altını sunarken bankalar fiziki altın verilmediğini belirtirken kayıtlarda uluslararası piyasa değeri olarak bankalar üzerinde ilan edildi. Kapalıçarşı’da altın milyemine göre değerlendiriliyor. 995 milyem ve 999.9 milyeme göre Kapalıçarşı fiyatları değişiyor. Çarşı fiyatlarında alım ve satım yapılırken altınların daha kazançlı olduğu bilgisi verildi.

KKM'DEN DOLAYI MAKAS AÇILIŞI

Kur Korumalı mevduattan dönüşler başlatılırken parasını altına çevirecek olan kişilere ucuz fiyat üzerinden altın verilirken bankalar altın alış fiyatları düşük olarak tutuluyor. Banka 1 gram altın için 1950-1960 lira ödenmesi yerine 1870 lira ödeme yapılırken makasın açılmasına neden olundu.