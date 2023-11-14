Araba hayali kurana müjde! Ford bu modelini sadece 587 bin TL'ye satışa çıkardı!

Otomobil almak isteyenler dikkat! Bu haber tam da size göre! Ford Fiesta adına yüz güldürecek kampanya! Detaylar haberimizde.

Araba hayali kurana müjde! Ford bu modelini sadece 587 bin TL'ye satışa çıkardı!
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Ford, kasım ayında sıfır kilometrelik Fiesta modelleri için özel bir kampanya duyurdu! Kampanya kapsamında en düşük ekipman seçeneğine 300 bin lira faizsiz kredi sağlanacak. Tüm detaylar haberimizde.

FORD'DAN MUHTEŞEM KAMPANYA

Ford Fiesta Türkiye'nin en popüler küçük otomobillerinden biridir. Kasım ayı promosyonu, Fiesta'nın en düşük donanım seçeneğinin fiyatını 887 bin 900 liradan 587 bin 900 liraya düşürüyor. Bu kampanyadan faydalanmak için Yapı Kredi Bankası'ndan 300 bin lira faizsiz kredi kullanmanız gerekmektedir. Finansman süresi 12 ay olup aylık 25 bin lira taksitlidir. Promosyon 31 Aralık 2023'e kadar geçerlidir. Kampanyaya katılmak için 18 yaşınızı doldurmuş ve kredi notu düşük olmayan T.C. vatandaşı olmanız gerekmektedir. 

Ford'dan Muhteşem Kampanya

Promosyondan faydalanmak için bir Ford şubesine gidin ve promosyondan faydalanmak istediğinizi söyleyin. Daha sonra Yapı Kredi Bankası'ndan 300 bin liralık kredi başvurusu yapın. Krediniz onaylandığı zaman Ford Fiesta satın alabilirsiniz. Promosyondan faydalanarak Ford Fiesta'yı 300 bin lira ucuza satın alabilirsiniz. On iki ay faizsiz kullanabilirsiniz.

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