Aralık'ta kiralara tavandan zam! Yüzde 60,45 zam onaylandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ay ay enflasyon oranları açıklanmaya devam ediyor. Her ayın başında bir önceki ayın enflasyonu açıklanırken, 6 aylık ve 12 aylık dilimler halinde hesaplamalar da yapılıyor. Ocak ayı maaşları merakla bekleniyor. Emekli- memur 6 aylık enflasyon oranını yakından takip ederken, asgari ücretli de 1 senedir zam almayan maaşlarına 1 senelik enflasyon zammının ekleneceğini tahmin ediyor. Temmuz ayında yüzde 25'lik kira artış oranının kaldırılması akabinde kiracılar da enflasyon oranlarını ve TÜİK açıklamasını yakından takip etmeye başladı. Bu kapsamda Kasım ayı enflasyonu açıklaması bu sabah yapılırken, kiracılar için zam oranı yüzde 60,45'e yükseldi.

12 AYLIK ENFLASYON HESAPLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte, kiracılar için yeni bir dönem başladı. 12 aylık ortalama enflasyonun %60,45 olarak belirlenmesiyle birlikte, Aralık ayında kira sözleşmelerini yenileyecek olanlar, bu oranı aşmayan bir zamma tabi tutulacağı belirtildi.

ARALIK KİRA ZAM ORANI AÇIKLANDI

Aralık ayında kira sözleşmesi dolan ve yenileyecek olan vatandaş merakla TÜİK açıklamasını beklemekteydi. Kasım ayı enflasyon verilerinin ardından, Aralık 2024 itibarıyla geçerli olacak kira sözleşmelerindeki zam oranı netlik kazandı. Buna göre, ev sahipleri, kiracılarına en fazla %60,45 oranında zam yapabilecek. Bu oran ev sahiplerinin maksimum düzeyde yapacağı zammı belirlerken, bu orandan daha fazla zam yapılmasının önüne geçilmiş olacak.

Yüksek enflasyon ortamında yaşanan kira artışları, kiracıların ceplerini yakmaya devam ediyor. Yüksek enflasyonun seyrettiği geçtiğimiz 2 sene kira artış oranı yüzde 25 olarak imzalanırken, Temmuz ayında sona eren bu süreç, kiracıları büyük bir hezimete soktu.

KİRA ARTIŞ ORANI NEDEN BU KADAR YÜKSEK

Kira artışlarının bu derece yüksek olmasının başlıca nedeni, Türkiye ekonomisinde yaşanan enflasyon artışları olarak biliniyor. Enflasyon oranlarının toplanması ile kira artış oranı belirleniyor. Son yıllarda, gıda fiyatlarından enerji maliyetlerine kadar her sektörde hissedilen yüksek fiyat artışları, enflasyon oranlarının yükselmesine mahal verirken, hal bu iken kiracılara yapılan zamlarda bu oranda yükseliş gösteriyor

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Kira sözleşmelerini yenileyecek olan hem kiracılar hem de ev sahiplerinin dikkatli olması gereken bazı noktalar var. Kira sözleşmelerini yenileyecek olan hem kiracılar hem de ev sahiplerinin kira sözleşmesindeki tüm maddeleri dikkatlice okuması gerekiyor. Sözleşmede belirtilen enflasyon oranının, TÜİK tarafından açıklanan resmi enflasyon oranına uygun olması gereken kira zam oranının enflasyondan yüksek oranda olmaması zorunluluğu bulunuyor.