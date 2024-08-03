Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Ocak ayında yüzde 49,11 zam alarak 17,002 TL’ye yükselen asgari ücret ile alakalı şaibeler devam ediyor. Enflasyon karşısında erimeye devam eden ve Temmuz ara zammından nasibini alamayan asgari ücretin anlık reel değeri 14.500 TL’ye kadar düşmüş bulunuyor. Son 2 sene haricinde senede bir kere zamlanan, artan enflasyona istinaden 2022- 2023 senelerinde ara zamma tabi tutulan asgari ücret zammı konusunda 2024’te de aynı bekleyiş sürerken, hükümet tarafından yapılan açıklama sonrasında zam hayali 2025’e sarkmış gibi duruyor.

Türkiye, son yıllarda yüksek enflasyon oranlarıyla mücadele etmekte. Artan zamlara istinaden asgari ücrete yapılmayan zam, çalışanın cebindekinin yok olmasına mahal verirken, zam için Ocak ayına kadar beklenmeyeceği ve önümüzdeki ay zam yapılacağı iddiaları konuşuluyor.





ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?

Uzmanlar da asgari ücret zammı ile alakalı tahmin ve hesaplamalarını sunmaya devam ediyor. SGK Uzmanı İsa Karakaş tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklama kapsamında asgari ücrete zam yapılacağı tarih ve tutar bilgisi ile sunulmuş bulunuyor.

Enflasyonun hızlı artışı devam ederken bu durum yaşam maliyetlerinin yükselmesine sebep oluyor. Hal bu iken asgari ücret, çalışanların temel ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalmaya başlarken, asgari ücretlinin zam talebi devam ediyor.





İSA KARAKAŞ ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI

SGK Uzmanı İsa Karakaş, hükümetin asgari ücret artırımı konusunda daha fazla erteleme yapamayacağını savunurken, zam tarihinin önümüzdeki ay olacağı ve tutarında 3500 TL civarında seyredeceğini belirtmiş bulunuyor. Bu artışla birlikte asgari ücret, 20.500 TL seviyesine ulaşabileceğini belirte Karakaş, asgari ücretlinin umudunu yeşertiyor.

Ocak ayı asgari ücret açıklaması sırasında Bakan Işıkhan tarafından yapılan açıklamada yüzde 49,11’lik asgari ücret zammının senenin son zammı olacağı ifade edilirken, buna sebep olarak yılın ikinci yarsındaki enflasyon düşüşü gösterilmişti. İlk 6 aylık enflasyon açıklaması sonrasında zam beklentisi kabul olmayan çalışanın yüreğine su serpecek açıklama yapılırken, gözler merakla Eylül ayını bekliyor