Asgari ücrette bölgesel farklılık detayı! Milyonlar göz kulak kesilecek!

Asgari ücret zammı ile alakalı en ince detay milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Asgari ücret zam pazarlıkları süre gelirken bu hafta sonuna kadar tespit edilmesi zorunluluğu bulunuyor. 2024 yılı için geçerli olacak asgari ücret tutarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 3. toplantısında ortaya çıkacak iken en güçlü beklentinin ne olduğu ve son zamanlarda gündemde olan bölgesel asgari ücret uygulamasının son durumu araştırılıyor... İşte detaylar.

Bu hafta içi Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. kere toplanacak. Yeni asgari ücret konusunda 5 güne kadar karar verilmesi gerekiyor. 31 Aralık gecesi asgari ücretin Resmi Gazetede yer alması gerekli iken 1 Ocak itibari ile çalışan yeni zam üzerinden gününü tamamlaması gerekiyor.

BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret ile alakalı hesaplamalar devam ederken iş dünyasından da asgari ücret önerileri gelmeye devam ediyor. İstanbul Ticaret Odası Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalarda Asgari ücretin bölgeden bölgeye değişkenlik göstermesi gerekliliği bildiriliyor. Bölgesel asgari ücrette 3 ya da 4 farklı şekilde senaryoların kurulması konusunda öneriler sunuluyor.





Bölgesel asgari ücret ile alakalı Ticaret Odası yetkili isimlerinden yapılan açıklamada asgari ücretin gelişmiş illerde biraz daha yüksek ödenmesi gerekliliğive gelişmekte olan illerde bunun altında bir skala ile belirlenmesinin faydalı olabileceği yorumu yapılmış bulunuyor.

ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Asgari ücretin üçüncü toplantıda belli olup olmayacağı konusu merak ediliyor. Bölgesel asgari ücret önerileri devam ederken, bu uygulamanın İstanbul ve büyük şehirlerde farklı, diğer illerde farklı olarak belirlenip belirlenmeyeceği konusu netlik kazanması bekleniyor. Ekonomistler de asgari ücret zammı ile alakalı gelişmeleri ve hesaplamaları gün gün açıklıyor.

Kasım ayı enflasyon sonuçlarına göre açlık sınırının 14.025 TL düzeyinde açıklanması sonrasında Türk- İŞ, ''bu düzeyin altında masaya oturmayacağız'' açıklamasını yapmıştı. Hal bu iken asgari ücrete yapılacak olan zam oranının en az %35 olacağı tahmin ediliyor.





%40 ARTIŞ OLABİLİR

Uzmanlar tarafından yapılan hesaplamalarda asgari ücrete %38'lik bir artış yapılması durumunda 15.000 liranın üzerinde bir rakama tekabül edeceği biliniyor. Asgari ücrete %50 zam yapılması durumunda ise aylık tutar 17.000 TL'nin üzerinde olacak

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELİRLENECEK

Asgari ücret 2. toplantısında işveren kesimden herhangi bir teklif gelmediği açıklaması Turk-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar tarafından yapılmıştı. 29 Aralık Cuma gününe kadar mutlak suretle asgari ücret zammının belirlenmesi gerekliliği mevcut iken 3. toplantı itibariyle oy birliği ile karar alınabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.

BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET NEDİR?

Bir süredir gündemde olan bölgesel asgari ücret ile alakalı detaylar araştırılıyor. Bölgesel asgari ücret, aylık olarak ödenen maaş tutarının bölgeden bölgeye değişken olması anlamına geliyor. Bu kapsamda büyük şehirlerde yüksek olan ödeme tutarının, gelişmekte olan illerde dagha düşük seviyede uygulanması anlamını taşırken, verilen tekliflere hükümetin sıcak bakmadığı da biliniyor