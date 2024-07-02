Avrupa Bankacılık Otoritesi, bankacılık sektörüne jeopolitik risk uyarısı yaptı

AB BANKACILIK OTORİTESİNDEN JEOPOLİTİK RİSK UYARISI



Avrupa Birliği'nin (AB) bankacılık düzenleyici kurumu olan Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA), AB bankacılık sektörünün son durumunu ele alan "Risk Değerlendirme Raporunu" yayımladı. Raporda, bankacılık sektörünün artan jeopolitik riskler nedeniyle dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Raporda, "AB bankaları, ekonomik ve faiz oranı kaynaklı belirsizliğin yanı sıra yüksek jeopolitik risklerle de karşı karşıyadır" ifadesi kullanıldı. Bankaların kredi risklerini kademeli olarak artırmayı planladıkları belirtilen raporda, takipteki kredi oranlarının bütün kesimlerde arttığı vurgulandı. Bu durum, bankaların gelecekteki finansal performanslarını olumsuz etkileyebilir ve kredi kayıplarının artmasına yol açabilir.



TİCARİ GAYRİMENKUL KREDİLERİ VE PİYASA BAZLI FİNANSMAN

Raporda, "AB bankalarının 1,4 trilyon avrodan fazla ticari gayrimenkul kredisi bulunuyor" değerlendirmesi yapıldı. Bu kredilerin büyük kısmı, ekonomik durgunluk dönemlerinde bankaların bilançolarında ciddi baskılar yaratabilir. Avrupa bankalarının uzun vadeli piyasa bazlı finansmanı önemli ölçüde artırmayı öngördükleri de kaydedilen raporda, bankaların genel sermaye gereksinimlerinin rahat seviyelerde seyrettiği anlatıldı.

SİBER SALDIRILAR VE OPERASYONEL RİSK

Raporda, bankalara yönelik siber saldırıların yoğunlaştığına dikkat çekilerek, operasyonel riskin öneminin daha da arttığı belirtildi. Siber saldırılar, bankaların günlük operasyonlarını aksatabilir ve müşteri verilerinin güvenliğini tehlikeye atabilir. Bu nedenle bankaların, siber güvenlik önlemlerini artırarak operasyonel risklerini minimize etmeleri gerektiği ifade edildi.

BANKA DIŞI FİNANSAL KURUMLARIN YÜKSELİŞİ

"Banka dışı finansal kurum faaliyetleri son 10 yılda AB ve dünya çapında arttı" ifadesine yer verilen raporda, bu kurumların finansal sistem üzerindeki etkilerine dikkat çekildi. Banka dışı finansal kurumların artan etkisi, bankaların rekabet gücünü ve piyasa dinamiklerini önemli ölçüde değiştirebilir. Bu nedenle bankaların, bu değişimlere uyum sağlamak için stratejilerini gözden geçirmeleri gerektiği belirtildi.

EBA, AB bankacılık sektörü için artan jeopolitik riskler nedeniyle dikkatli olunması yönünde çağrıda bulundu. Raporda, yüksek jeopolitik riskler, ekonomik büyümeye ilişkin belirsiz görünüm, merkez bankalarının faiz oranlarını düşürmesine rağmen halen yüksek seviyelerde seyreden faiz oranları gibi nedenlerle AB bankalarının artan belirsizlikle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

