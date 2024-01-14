Ay sonuna kadar vaktiniz var! Kimlik kartıyla başvuranlara 15.000 TL nakit destek verilecek

QNB Finansbank, vatandaşlara 15.000 TL nakit kredi müjdesi verdi! Ayrıntılar haberimizde...

Ay sonuna kadar vaktiniz var! Kimlik kartıyla başvuranlara 15.000 TL nakit destek verilecek
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QNB Finansbank, Türkiye genelindeki vatandaşlarına özel bir kredi kampanyası başlatarak, 15.000 TL'ye kadar nakit kredi imkanı sunuyor. 31 Ocak tarihine kadar devam edecek olan bu özel kampanya, TC kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulama sonucunda kredi puanı uygun olan herkes için geçerli olacak.

Kampanya kapsamında, gelir belgesi sunma zorunluluğu olmadan, TC kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulama ile kredi puanı uygun olan tüm vatandaşlara 15.000 TL'ye kadar nakit kredi verilecek. Bu avantajlı kredi fırsatından yararlanmak isteyenlerin, belirlenen kredi politikalarına uygun müşteriler olmaları gerekiyor. Başvuruların ay sonuna kadar kabul edileceği kampanyada, onay alan vatandaşlar düşük faiz ve masrafsız kredi seçeneklerinden faydalanabilecekler.

QNB Finansbank, Yeni Kredi Kampanyasıyla Vatandaşlara 15.000 TL Nakit Kredi

Kampanyaya katılmak isteyen bireysel müşterilerin kredi puanının 1500 ve üzerinde olması gerekiyor. Başvurular, QNB Finansbank tarafından belirlenen 50-30 numarasına SMS gönderilerek gerçekleştirilebilecek. Onay alan vatandaşlar, banka hesaplarına sahipse şubelere giderek işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlayabilecekler.

QNB Finansbank, kredi başvurusunu kolaylaştırmak adına vatandaşlara cep telefonları üzerinden kısa mesaj atarak kredi onaylarını öğrenme imkanı sunuyor. Bu sayede, başvuranlar oturdukları yerden ne kadar kredi onayı aldıklarını rahatlıkla görebilecekler.

Bu özel kredi kampanyasıyla QNB Finansbank, vatandaşlara nakit ihtiyaçlarını karşılamak için kolay ve avantajlı bir çözüm sunuyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, 31 Ocak'a kadar başvurularını gerçekleştirebilirler.

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