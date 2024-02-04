Ayda 2500 TL taksitle 300.000 TL kredi! Ziraat Bankası tüm şartları bertaraf etti

Ziraat Bankası'ndan Çifte Destek: 300 Bin TL Kredi ve Ortak Konut Kampanyasıyla Hayaller Gerçeğe Dönüşüyor!

Ziraat Bankası, finansal destek konusundaki öncülüğünü sürdürerek vatandaşlara nefes aldıracak yeni bir hamleyle karşımıza çıkıyor! Banka, 120 aylık vade seçeneği ile sunulan 300 bin TL destek kredisini, bireylerin finansal ihtiyaçlarına etkili bir çözüm olarak tasarladı.

Bu önemli adımın yanı sıra, Ziraat Bankası ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için bir diğer çarpıcı kampanyayı da duyuruyor: Ortak Konut Kredisi! Kampanya, en az 2 en fazla 5 kişinin bir araya gelmesiyle konut alabilme imkanı sunarken, ortaklar arasında bir kişi veya daha fazlası kredi kullanma imkanına sahip. Kredi tutarı, SPK lisanslı ekspertiz firmasının raporuna göre belirlenirken, krediye konu olan gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilerek kredi veriliyor.



Ziraat Bankası, bu çift kampanya ile sadece finansal ihtiyaçlara yönelik değil, aynı zamanda ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyenlere de kapılarını aralıyor. Vatandaşlar, bu benzersiz fırsatlarla ekonomik rahatlamayı ve hayallerindeki evi edinme şansını bir arada buluyor.

Detaylar ve Başvuru Süreci

Ziraat Bankası, sunmuş olduğu Ortak Konut Kredisi ile ev sahibi olma hayali kuranlara 10 yıl vadeli muazzam bir fırsat sunuyor. Bu özel kampanya kapsamında, 300 bin TL'ye kadar olan konut kredisi için aylık ödeme miktarı 12 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Ancak, krediyi 5 kişi bir araya gelerek kullanırsa, aylık ödeme miktarı sadece 2.500 TL'ye kadar düşüyor. Hem uygun ödeme koşulları hem de avantajlı faiz oranlarıyla Ziraat Bankası, vatandaşların finansal hedeflerine ulaşmalarına destek olmayı hedefliyor.

Başvurular oldukça kolay! Ziraat Bankası'nın mobil uygulaması veya web sitesi üzerinden yapılabilecek başvurular için, "Bireysel Konut Kredisi" türünü seçerek, gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde tamamlamak yeterli. "Ortak Konut Kredisi" yazarak başvurunuzu tamamlamanız mümkün. Başvuru esnasında istenilen belgeler arasında başvuru formu, gelir belgesi ve satın alınmak istenen konutun tapu belgesi fotokopisi bulunmaktadır.

Ziraat Bankası, bu özel kredi kampanyalarıyla sadece ev sahibi olmak isteyenleri değil, aynı zamanda finansal ihtiyaçlarını karşılamak isteyen herkesi düşünüyor. Vatandaşlar, bu avantajlarla dolu kampanyalardan yararlanarak hem konut sahibi olma hayallerini gerçekleştirebilir, hem de finansal planlarını daha sağlam temellere oturtabilirler.