Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Milyonlarca çalışan asgari ücret zammı ile alakalı zam oranı açıklamalarını merakla takip ediyor. SOn olarak 2024 yılı başında zam alan asgari ücretli enflasyon karşısında ezilen maaşlarının ne kadar artacağını merak ederken, gözler hükümetten ve kuruldan gelecek açıklamayı dört gözle bekliyor. Asgari ücret zammı Ocak ayına girmeden açıklanacak iken, ilk zamlı maaş ise Şubat ayında alınacak. Konu ile alakalı olarak net açıklama son dakika Bakan Işıkhan tarafından yapılırken, milyonları heyecanlandıran asgari ücret zammı ile alakalı açıklama haberimizde yer alıyor.

BAKAN IŞIKHAN’DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili beklenen açıklamayı nihayet sundu. Milyonlarca asgari ücretlinin merakla beklediği zam oranı için Aralık ayı işaret edildi.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ İÇİN TARİH VERİLDİ

Milyonlarca çalışanın dikkatle takip ettiği asgari ücret görüşmelerinin tarihi belli oldu. Işıkhan, Aralık ayının başında işçi ve işveren temsilcileri ile bir araya gelerek, asgari ücretin belirlenmesi adına çalışmaya başlayacaklarını belirtti.

ASGARİ ÜCRET ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

Bakan Işıkhan, çarşamba akşamı katıldığı bir canlı yayın programında asgari ücretle ilgili tüm dikkatleri üzerine çekecek açıklamalarda bulundu. Her sene olduğu gibi bu sene de asgari ücret tespit komisyonunun Aralık ayında toplanacağını belirten Bakan, 4 toplantı nihayetinde anlaşmaya varılacağını ifade etti.

"Asgari ücret konusunda hükümet olarak tek başımıza karar vermiyoruz" diyen Işıkhan, asgari ücret tespit komisyonuyla iş birliği içinde çalışarak, asgari ücrette maksimum faydayı sağlayacak bir rakam belirlemeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

ARALIK SONU NETLEŞECEK

Aralık ayının başında başlayacak olan toplantıların, nihai sonuca ulaşmasının Aralık sonunu bulabileceğini belirten Işıkhan, Aralık ayındaki görüşmelerde etkili sonuçlar elde edileceğini açıkladı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN?

Asgari ücret zammı ile alakal başlayacak çalışmalar için her sene olduğu gibi bu senede Aralık ayı işaret edilmiş iken her tarafın refahını sağlayacak bir oran üzerinde durulacağı ifade edildi. Tüm tarafların görüşlerini paylaşacağı bu toplantılardan çıkacak sonuç, Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni asgari ücreti doğrudan etkileyecek.



