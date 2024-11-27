Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması

Milyonlarca vatandaş, asgari ücret zammı ile ilgili açıklama ve hesaplamaları büyük bir merakla takip ediyor. Geri sayım başlamışken, asgari ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayının başında toplanacağı bekleniyor. Bu toplantılarda, tarafların taleplerini ileteceği ve orta noktada bir uzlaşma sağlayacağı tahmin ediliyor.

Asgari Ücret Toplantısının Detayları

Asgari ücret görüşmeleri ile ilgili güncel açıklamalar, özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından gelmektedir. Işıkhan, komisyonun Aralık ayının ilk veya ikinci haftasında toplanacağını bildirirken, "Biz hazırız, asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Zammı Hesaplamaları

Yeni yılda belirlenecek asgari ücret, 2024 Ocak ayında yürürlüğe girecek. Çalışanlar, zamlı maaşlarını Şubat ayında alacak. Merkez Bankası'nın yılsonu enflasyon tahminini yüzde 44'e yükseltmesi ile birlikte, asgari ücretin mevcut 17 bin 2 liradan yaklaşık 24 bin 483 liraya yükselmesi bekleniyor.

Olası Zam Senaryoları

Asgari ücret zammı için farklı senaryolar üzerinde duruluyor. Yüzde 30, yüzde 35 veya yüzde 40 oranında artış yapılması durumunda asgari ücret sırasıyla 22 bin 102 lira, 22 bin 502 lira ve 23 bin 802 liraya kadar yükselebiliyor.

Orta Vadeli Programın Etkisi

Orta Vadeli Program'daki enflasyon hedefinin yüzde 41,5 olması durumunda, asgari ücretin 24 bin liranın üzerini geçebileceği belirtiliyor.

Üzücü Senaryolar

2025 için öngörülen yüzde 17,5'lik enflasyon hedefinin göz önünde bulundurulması halinde asgari ücretin 19 bin 977 lira seviyelerinde kalabileceği ifade ediliyor. Bakan Işıkhan’ın açıklamaları ile birlikte bu konuda beklentiler artarken, hükümetin, zammı sağlıklı bir şekilde kontrol edeceği ve her kesimi memnun edecek bir uzlaşma sağlayacağı tahmin ediliyor.