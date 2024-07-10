Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bakan Şimşek: "Dış kaynağa erişim artıyor, finansman maliyetleri düşüyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış kaynağa erişimin arttığını ve finansman maliyetlerinin düştüğünü belirtti. Şimşek, Hazine'nin 1,75 milyar dolarlık tahvil ihracını başarıyla tamamladığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.07.2024 20:10
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 20:10
Bakan Şimşek: "Dış kaynağa erişim artıyor, finansman maliyetleri düşüyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin dış kaynağa erişiminin arttığını ve finansman maliyetlerinin düştüğünü belirtti. Şimşek, Hazine'nin dolar tahvili ihracına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Mehmet Şimşek, paylaşım platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye’nin dış kaynağa erişim imkanlarının arttığını ve bu süreçte finansman maliyetlerinin düştüğünü ifade etti. Şimşek, "Ülkemizin dış kaynağa erişimi artarken finansman maliyetleri düşüyor. Hazinemiz 2032 vadeli 1,75 milyar dolar tutarındaki tahvil ihracını başarıyla tamamladı." şeklinde konuştu.

YÜKSEK TALEP VE DÜŞÜK GETİRİ FARKI

Hazine'nin gerçekleştirdiği tahvil ihracına dört katına yakın talep geldiğini belirten Şimşek, bu durumun Türkiye ekonomisine olan güvenin bir göstergesi olduğunu vurguladı. Şimşek, "4 katına yakın talebin geldiği ihraçta ABD tahvilleriyle getiri farkı 4,5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti." dedi.

-Bakan Şimşek, Türkiye’nin finansman maliyetlerindeki düşüşün ve dış kaynağa erişimindeki artışın, uygulanan ekonomik politikaların bir sonucu olduğunu belirtti. Şimşek, "Türkiye’nin risk priminin son 1 yılda benzer gelişmekte olan ülkelerden olumlu ayrışması, uyguladığımız politikalarla artan öngörülebilirliğin sonucudur." ifadelerini kullandı.

TAHVİL İHRACININ DETAYLARI

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 1,75 milyar dolarlık tahvil ihracı, 2032 vadeli olup, yüksek talep görmesi ile dikkat çekti. Bu tahvil ihracı, uluslararası piyasalarda Türkiye ekonomisine olan güveni bir kez daha teyit etmiş oldu. Şimşek, bu başarılı ihraçla birlikte Türkiye’nin finansman stratejilerinin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Emekli promosyonlarında cep dolduran yeni rakam! Emeklilerin gözü faltaşı gibi açılacak

Sabun, vücut spreyi, makyaj malzemeleri geliyor! BİM 10 Temmuz aktüel ürünlerini görmeyen bin pişman

Maaşını Ziraat Bankası ATM'lerinden çekenler dikkat! Temmuz'a özel 15.000 TL yatırılacak

Bankalarda promosyon rakamı değişti! İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti Bankası, ING'de şok rakamlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
4
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
5
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
6
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
7
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı

Emekli promosyonlarında cep dolduran yeni rakam! Emeklilerin gözü faltaşı gibi açılacak

Tapu sahiplerine 90 gün uyarısı! Başvurmayan bin pişman olacak

Maaşını Ziraat Bankası ATM'lerinden çekenler dikkat! Temmuz'a özel 15.000 TL yatırılacak

Ehliyet sahiplerine iş fırsatı! Kamuda çalışacak personeller alınacak: Başvurular CV ile

Bankalarda promosyon rakamı değişti! İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti Bankası, ING'de şok rakamlar

Beklenen müjde şimdi geldi! Emeklilere tek seferlik maaşa ek 10.000 TL sürpriz ödeme

En az ilkokul mezunları dikkat! Bu kadrolara kadın erkek devlet işçisi alınacak

Sabun, vücut spreyi, makyaj malzemeleri geliyor! BİM 10 Temmuz aktüel ürünlerini görmeyen bin pişman

Akaryakıt fiyatları füze gibi uçtu! Benzin, motorin, otogazda illallah ettiren zam

Yeni karar! 18 yaş üzerine 2+1 ve 3+1 evler TOKİ'de bedavadan biraz pahalı

15 milyon emekliye 11 bin TL ödeme! Sabah 09.00'dan itibaren tüm hesaplara geçecek

Promosyon rekoru kırıldı! Tek seferde karşılıksız 60 bin lira ödenecek