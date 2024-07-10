Bakan Şimşek: "Dış kaynağa erişim artıyor, finansman maliyetleri düşüyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin dış kaynağa erişiminin arttığını ve finansman maliyetlerinin düştüğünü belirtti. Şimşek, Hazine'nin dolar tahvili ihracına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.



Mehmet Şimşek, paylaşım platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye’nin dış kaynağa erişim imkanlarının arttığını ve bu süreçte finansman maliyetlerinin düştüğünü ifade etti. Şimşek, "Ülkemizin dış kaynağa erişimi artarken finansman maliyetleri düşüyor. Hazinemiz 2032 vadeli 1,75 milyar dolar tutarındaki tahvil ihracını başarıyla tamamladı." şeklinde konuştu.



YÜKSEK TALEP VE DÜŞÜK GETİRİ FARKI

Hazine'nin gerçekleştirdiği tahvil ihracına dört katına yakın talep geldiğini belirten Şimşek, bu durumun Türkiye ekonomisine olan güvenin bir göstergesi olduğunu vurguladı. Şimşek, "4 katına yakın talebin geldiği ihraçta ABD tahvilleriyle getiri farkı 4,5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti." dedi.

-Bakan Şimşek, Türkiye’nin finansman maliyetlerindeki düşüşün ve dış kaynağa erişimindeki artışın, uygulanan ekonomik politikaların bir sonucu olduğunu belirtti. Şimşek, "Türkiye’nin risk priminin son 1 yılda benzer gelişmekte olan ülkelerden olumlu ayrışması, uyguladığımız politikalarla artan öngörülebilirliğin sonucudur." ifadelerini kullandı.



TAHVİL İHRACININ DETAYLARI

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 1,75 milyar dolarlık tahvil ihracı, 2032 vadeli olup, yüksek talep görmesi ile dikkat çekti. Bu tahvil ihracı, uluslararası piyasalarda Türkiye ekonomisine olan güveni bir kez daha teyit etmiş oldu. Şimşek, bu başarılı ihraçla birlikte Türkiye’nin finansman stratejilerinin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha vurguladı.