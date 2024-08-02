Bakanlık kapılarını 4B'lilere açacak! İşte KPSS 70 puanla bakanlıkta çalışma müjdesi

Adalet Bakanlığı bünyesinde Adli Tıp Kurumu personel alımı ile alakalı başlayan başvuru süreci 11 Ağustos'ta son bulacak. Adli Tıp Kurumu tarafından yaplan açıklamaya göre Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışmak üzere 80 personel alımı gerçekleştirileceği açıklandı. 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde sözleşmeli personel olarak çalışacak olan adaylar, kurumun çeşitli merkez ve taşta birimlerinde görev alacak. 4/B kaosamında görev alacak olan personel sayısıın 80 olduğu belirtildi. Adaylar, KPSS 2022 sonuçlarına göre sözlü sınava tabii tutulmaya hak kazanacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

2022 yılı KPSS sınavına girmiş olan ve KPSS'den en az 70 puan almış olan adayların başvuru sürecine dahil olabileceği personel alımı ile alakalı Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve yaş şartlarını taşıyan öte yandan askerlik görevini tamamlayan ve herhangi bir suç kaydı bulunmayan adayların başvurdukları pozisyon için belirtilen özel şartların da taşımaları gerekmektedir. Özellikle de Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonları için, adayların 30 yaşını geçmemiş olmaları gerekliliği bildirilmiş bulunmaktadır.





ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ

Adalet BAkanlığı bünyesinde Adli Tıp Kurumu'nda görevlendirilecek olan personel alımı için başvurular 9 Ağustos'ta başlayacak iken 16 Ağustos tarihinde son bulacak. Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden Adli Tıp Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım sayfası aracılığıyla gerçekleştirecekler. Posta yolu ya da aşhsen başvurular değerlendrilmeye alınmayacak.

Aranan her pozisyondaki birey sayısının en fazla 3 kata kadar başvuran adaylar sözlü mülakata çağırılacağı bilinmekteyken, KPSS P3, KPSS P93 ve KPSS P94 puanlarıyla yapılacak sıralama sonucunda, en yüksek puandan başlanarak alınacak.

ADALET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Sözlü sınav, Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenecek ve sınav sonucunda başarılı olan adaylar, 4b statüsünde çalışmak üzere göreve başlayacak. Öte yandan Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonlarına başvuran adaylar için sözlü sınav tarihinde boy-kilo ölçümü yapılacaktır. Her bir adayın 1 kere başvuru yapacağı açıklanırken, Başvuru ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumu'nun resmi web adresi üzerinden duyurulacak.