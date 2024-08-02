Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bakanlık kapılarını 4B'lilere açacak! İşte KPSS 70 puanla bakanlıkta çalışma müjdesi

Adalet Bakanlığı bünyesinde Adli Tıp Kurumu personel alımı ile alakalı başlayan başvuru süreci 11 Ağustos'ta son bulacak.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 09:17
Bakanlık kapılarını 4B'lilere açacak! İşte KPSS 70 puanla bakanlıkta çalışma müjdesi

Adalet Bakanlığı bünyesinde Adli Tıp Kurumu personel alımı ile alakalı başlayan başvuru süreci 11 Ağustos'ta son bulacak. Adli Tıp Kurumu tarafından yaplan açıklamaya göre Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışmak üzere 80 personel alımı gerçekleştirileceği açıklandı. 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde sözleşmeli personel olarak çalışacak olan adaylar, kurumun çeşitli merkez ve taşta birimlerinde görev alacak. 4/B  kaosamında görev alacak olan personel sayısıın 80 olduğu belirtildi. Adaylar, KPSS 2022 sonuçlarına göre sözlü sınava tabii tutulmaya hak kazanacak. 

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

2022 yılı KPSS sınavına girmiş olan ve KPSS'den en az 70 puan almış olan adayların başvuru sürecine dahil olabileceği personel alımı ile alakalı Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve yaş şartlarını taşıyan öte yandan askerlik görevini tamamlayan ve herhangi bir suç kaydı bulunmayan adayların başvurdukları pozisyon için belirtilen özel şartların da taşımaları gerekmektedir. Özellikle de Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonları için, adayların 30 yaşını geçmemiş olmaları gerekliliği bildirilmiş bulunmaktadır. 

pesonel

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ

Adalet BAkanlığı bünyesinde Adli Tıp Kurumu'nda görevlendirilecek olan personel alımı için başvurular 9 Ağustos'ta başlayacak iken 16 Ağustos tarihinde son bulacak. Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden Adli Tıp Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım sayfası aracılığıyla gerçekleştirecekler. Posta yolu ya da aşhsen başvurular değerlendrilmeye alınmayacak. 

Aranan her pozisyondaki birey sayısının en fazla 3 kata kadar başvuran adaylar sözlü mülakata çağırılacağı bilinmekteyken, KPSS P3, KPSS P93 ve KPSS P94 puanlarıyla yapılacak sıralama sonucunda, en yüksek puandan başlanarak alınacak.

ADALET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI 

Sözlü sınav, Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenecek ve sınav sonucunda başarılı olan adaylar, 4b statüsünde çalışmak üzere göreve başlayacak. Öte yandan Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonlarına başvuran adaylar için sözlü sınav tarihinde boy-kilo ölçümü yapılacaktır. Her bir adayın 1 kere başvuru yapacağı açıklanırken,  Başvuru ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumu'nun resmi web adresi üzerinden duyurulacak. 

İLGİLİ HABERLER

KPSS puanı olana TTK'da yüksek maaş ile memur olma şansı! İşte istenen belgeler

Garanti Bankası bombanın pimini çekti! 37.000 TL kazanma hakkı sizin olabilir

Bakan Işıkhan esnek çalışma modelini açıklamıştı! İlk imzalar atıldı: İstedikleri yerden çalışacaklar

15 Ağustos'ta eklenecek! Maaşlarda yarı yarıya artışa imza atıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
Duyduk duymadık demeyin 219 TL’den 79 TL’ye düştü! 4 Ağustos'a kadar devam edecek.
3
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
4
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
5
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
6
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
7
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı

Emekliye en az 15.000 TL ödeme ! Cüzdanları dolduracak çifte promosyon müjdesi geldi

Bakanlık kapılarını 4B'lilere açacak! İşte KPSS 70 puanla bakanlıkta çalışma müjdesi

KPSS puanı en az 55 olana müjde! Resmi Gazete’den onay geldi: Devlet kapısında personel aranıyor

KPSS puanı olana TTK'da yüksek maaş ile memur olma şansı! İşte istenen belgeler

Ağustos’ta başvuran öğrenciye Eylül’de 1.000 TL destek! Hem 9 ay verilecek

Garanti Bankası bombanın pimini çekti! 37.000 TL kazanma hakkı sizin olabilir

15 Ağustos'ta eklenecek! Maaşlarda yarı yarıya artışa imza atıldı

TEDAŞ KPSS'siz memur alımı için gerekli belgeler ve başvuru detayları açıklandı

Erken kalkan yol alacak! Ayçiçek yağı 70 TL'den düştü o markete koşan kapacak

81 ilde memur alımı başladı! Ziraat Bankası o maaşa en az lise mezunu 770 personel arıyor

Bakan Işıkhan esnek çalışma modelini açıklamıştı! İlk imzalar atıldı: İstedikleri yerden çalışacaklar

İşçilere sabah sabah yeni müjde! Maaşlar 15.000 TL artacak artarken, meclisten 10.000 TL ikramiye onayı verildi