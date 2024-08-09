Bakanlık memur olmak isteyene kapısını açtı! Aday Meslek Memuru Alımı Başladı

Resmi Gazete de gün gün yeni alımlarla alakalı ilanlar kabul görmeye devam ediyor. Memur alımları da devam ederken, son olarak bakanlık bünyesinde çalıştırılmak üzere 200 memur alımı yapılacağı ve alınan personelin Aday Meslek Memuru olarak görevlendirileceği açıklandı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, uluslararası arenada ülkemizi temsil edecek yeni personel alım ilanı açtı. Memurluğa girişlerin belirlenen sınav ile sağlanacağı belirten bakanlık, giriş sınavı ile alakalı bilgilere de yer verdi. T.C. Dışişleri Bakanlığı, kısa bir süre sonra gerçekleştirilecek Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı ile birlikte, 200 kişilik azami kadro için başvuruları kabul etmeye başlayacağını belirtti.

dış politika alanında kariyer hedefleyen genç profesyonellerin yakın metrajına giren alım ilanı ile alakalı süreç, 8 Ağustos’ta başladı.

DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Resmi Gazete’de yayımlanan ilan da giriş sınavının 28 Eylül 2024 tarihinde Ankara'da gerçekleştirileceği ifade edildi. Açıklamada başvuruların 16 Ağustos 2024 tarihinde başlayıp, 10 Eylül 2024 tarihinde sona ereceği bilgisine yer verildi.





SINAV BAŞVURU ŞEKİLLERİ

DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan sınav için başvurular, e-Devlet sistemi üzerinden "Dışişleri Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Posta veya diğer yollarla sağlanan başvuruların kabul edilmeyeceği bilgisi mevcut.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Sınav başvurusuna dahil olabilmek için adaylarda bazı şartlar aranıyor. Adayların 35 yaşını doldurmamış olması gerekliliği mevcut iken ilgili alanlarda lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları isteniyor. Uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve ekonomi gibi bölümlerden mezun olmak şartı bulunuyor.

DİL YETERLİLİĞİ SINAVI MEVCUT

Adaylardan sadece bir dil grubuna dahil olabilecekleri ifade edilirken, YDS/e-YDS puanları ve belirli uluslararası dil sınavlarının geçerlilikleri dikkate alınacağı da belirtilmiş bulunuyor.

SADECE SINAVI GEÇMEK YETMEYECEK

Sınav başvurusu ile alakalı olarak yazılı sınava katılmaya hak kazanan ve geçen adaylar muhakeme ve analiz yetenek testi ile sözlü sınava tabi tutulacak iken dış politikalarla ilgisinin ölçüleceği belirtilmiş bulunuyor.