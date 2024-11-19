Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

Okulların açılması ile birlikte üniversite öğrencileri KYK bus ve kredi başvurularını da tamamlaması akabinde Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yapılacak olan açıklamayı merakla beklemeye koyulmuştu. Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklama kapsamında KYK burs ve Kredi jak sahibi olan öğrenciler belirlenmiş ve ödemeler ile alakalı detaylar da oluşturulmuştu. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan KYK kredi ve KYK burs ödemeleri ile alakalı son dakika taze bir bilgi geldi. Hak sahibi öğrencilere 2 aylık ödeme yapılacağı belirtildi. Yapılan açıklama ile birlikte, ilk defa burs veya kredi başvurusunda bulunan öğrencilere, ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık ödeme yapılacağı ifade edildi.

KYK Burs ve Kredi Ödeme Takvimi Belirlendi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, burs ve öğrenci kredisi başvuru sonuçlarının belirlenmesi sonrasında, taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerine ödemelerin yapılmaya başlandığı belirtildi.

İlk kez burs veya kredi başvurusu yapan öğrenciler, ekim ve kasım aylarına ait iki aylık ödemelerini alacaklar. Sunulan detaylarda öğrencilerin, TC kimlik numaralarının son hanesine göre belirlenen tarihlerde ödemelerinin hesaplarına tanımlanacağı ifade edildi.

KYK Burs ve Kredi ödeme tarihleri

2024 yılı burs/kredi ödemeleri, TC kimlik numarasının son hanesine göre şu tarihlerde gerçekleştirilecek:

• '0' olan öğrenciler için 18 Kasım,

• '2' olan öğrenciler için 19 Kasım,

• '4' olan öğrenciler için 20 Kasım,

• '6' olan öğrenciler için 21 Kasım,

• '8' olan öğrenciler için 22 Kasım.

KYK Burs ve Krediler nereden çekilecek

Senelerdir KYK burs ve kredi ödemeleri Zİraat Bankası aracılığı ile öğrencilere aktarılıyor. Yapılan açıklamada her sene olduğu gibi bu sene de öğrenciler Ziraat Bankası ATM'lerinden paralarını çekebilecekleri bilgisi verildi.

KYK burs ve kredi tutarları

2023-2024 yılı ödemelerinin baz alınacağı belirtilirken, ödemelerin şu şekilde olacağı tahmin ediliyor.

• Lisans öğrencilerine 2.000 TL,

• Yüksek lisans öğrencilerine 4.000 TL,

• Doktora öğrencilerine ise 6.000 TL üzerinden iki aylık burs veya kredi ödemesi yapılacak.



