Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

Devlet dar gelirli vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Özeliikle de belirli şartlardan mütevellit ihtiyaç sahibi konumuna gelen vatandaşa yönelik bir çok destek sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı süzgecinden geçen her hane ya da birey desteklerden faydalanırken, bu destekler ay ay düzenli ya da tek seferlik verilebiliyor. Ülkemizde özellikle de geçtiğimiz sene yaşanan korkunç Kahramanmaraş depremi sonrasında destek kalemlerinde değişiklikler sağlanırken, bu destekler mağdur olan haneleri ilgilendiriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından destek kalemleri ile alakalı çalışmalar devam ederken, mağdur afetsedelere sağlana bir destek ödemesi son zamanlarda gündemdeki yerini koruyor.

AİLE BAKANLIĞI 50.000 TL DESTEK ÖDEMESİ

Afet ve acil durumlar sonrası oluşan ihtiyaçları gidermeye yönelik olarak 50 bin TL'ye kadar eşya yardımı yapılacağı müjdesi bakanlık tarafından verilirken, afet nedeniyle ev eşyalarını kaybeden ailelere 50 bin TL'ye kadar eşya yardımı yapılacağı belirtilmiş bulunuyor. özellikle yaşlılar, engelliler ve eşi vefat etmiş kadınlar gibi toplum tarafından dezavantajlı olan kesimi yakından ilgilendirirken, devletten evini kaybeden herkese yardım eli böylece uzanmış oluyor.





AFETZEDE DESTEĞİ BAŞVURULARI NASIL OLUYOR?

Aile Bakanlığı resmi internet sitesinde yer alan “Ev Eşyası Zararı Yardımları” ile alakalı dteaylar merak ediliyor. Yangın, sel, deprem, kar, heyelan fark etmeksizin her haneye başvurmaları belli zaraerlara uğramış olmaları durumunda ihtiyaca göre şekillenen destel ödemesi tamamlanıyor. Bu ödemeler 50.000 TL'ye kadar çıkıyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Afetin yaşandığı tarihten itibaren 60 gün içinde başvuruda bulunan vatandaşların değerlendirmeye alınacağı belirtilmiş bulunuyor. Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) üzerinden yapılacak iken vakfın mütevelli heyeti tarafından değerlendirme süreci anında başlatılıyor.

AİLE BAKANLIĞI DESTEKLERİ DEVAM EDİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, afetzede olan hanelere desteği sadece eşya yardımı ilemkalmıyor. İş gücünü ve evini kaybeden tüm hanelere Gıda, giyim, barınma gibi temel ihtiyaçların karşılanması adına çeşitli destek ödemeleri sağlanıyor.