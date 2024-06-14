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Bankadan bayram ayı kıyağı! 500 TL ödeme şipşak gelecek

Alışveriş tutkunlarını yakından ilgilendiren kampanyalar banka banka açıklanmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 14.06.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 17:13
Bankadan bayram ayı kıyağı! 500 TL ödeme şipşak gelecek

Alışveriş tutkunlarını yakından ilgilendiren kampanyalar banka banka açıklanmaya devam ediyor. Hal bu iken müşterisine en çok kazanım sağlayan banka, memnuniyeti sağlarken yeni müşterilerin de adeta gözünü boyayabiliyor. Bu kapsamda ay ay güncellenen kampanyalar arasında Denizbank alışveriş kampanyası ile damgasını vurmuşa benziyor. Yapılan alışverişlerde sadece bir kaç noktaya dikkat eden birey, 500 TL’ye kadar her harcamada kullanabileceği bonus kazanıyor.

Denizbank alışveriş kampanyası

 DenizBank, market alışverişlerinde müşterilerine özel bir kampanya başlattı. 1 Haziran - 30 Haziran 2024 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, müşteriler farklı günlerde yapacakları her ikinci 1.000 TL ve üstüne market alışverişi için 100 TL BONUS kazanma şansına sahip olacaklar. Denizbank’ın dikkat çeken bonus kampanyasında 500 TL’ye kadar kazanım sağlanabilecek.

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Nasıl Katılabilirim?

Alışveriş yapmadan önce geri iade kampanyalarını araştıran Denizbank müşterilerinin en çok ilgilendiği kampanyalar arasında yer alan bedava alışveriş imkanı sunan kampanya da müşteriler, ilk harcamadan önce DenizKartım, MobilDeniz uygulamasından "Hemen Katıl" butonunu tıklayabilir veya "MARKET" yazıp 3280'e SMS gönderebilirler. Sadece bu sadece kampanyaya dahil olunabileceği banka tarafından belirtilmiş bulunmaktadır.

Kampanya kapsamında kazanılan BONUS'lar, kampanyada 2 gün sonra 2 Temmuz 2024 tarihinde müşteri hesaplarına yüklenecektir. Kullanılmayan BONUS'lar 1 ay sonunda müşteriden geri alınacak.

Bankanın dikkat çeken kampanyasına, BONUS özellikli tüm Bireysel DenizBank Kredi Kartları ve DenizBank BONUS Business kartları dahil edilmiştir. Tüm Ek Kartlar da kampanya kapsamı içerisinde yer almaktadır.

Kampanya müşteri bazında gerçekleşeceği banka tarafından belirtilirken, bir müşterinin en fazla 500 TL BONUS kazanabileceği ifade edilmektedir. Ayrıca BONUS POS kullanım zorunluluğunun bulunmadığı kampanyada sanal mağazalardan yapılan alışverişlerde geçerli oluyor.

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