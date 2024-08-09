Bankkart'ınız varsa çok şanslısınız! Bankadan 1000 TL keş ödeme alacaksınız

Bankalar her ayın başında başlayan kampanyaları ile alakalı olarak açıklamalar yapmaya debam ediyor. Kamu bankası devi Ziraat Bankası da bankkart kullanımına hız kazandırmak amacıyla başlattığı kampanya kapsamında 1000 TL geri iade fırsatı sunuyor. Bankkart tresmi web adresinde yer alan bilgilere göre 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren mobilya alışverişi yapacak müşterilerine büyük avantajlar sunulacağını ifade etti. 1-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olacak bu kampan mobilya sektöründe evini yenilemek isteyenlere sunulacak. 7500 TL ve üzeri alışveriş yapan ve öncesinde kampanyaya dahil olan herkes, 1000 TL geri iade ile alışveriini bedavaya getirecek.

ZİRAAT BANKASI İADE KAMPANYASI

Bankkart kullanıcılarının alışverişlerinde geri iade fırsatı sağlayan kampanyadan faydalanmak isteyenlerin, alışveriş yapmadan önce mutlaka kampanyaya kayıt olmaları gerekli. 31 Ağustos' a kadar Bankkart ile anlaşmalı mobilya mağazaları üzerinden yapılan alışverişlerde, müşterilere harcamalara göre geri ödeme yapılıyor. Bu ödemelerin bankkart olarak hesaplara aktarılacağı bilinirken, 7.500 TL ile 19.999 TL arasındaki alışverişlerde 250 TL, 20.000 TL ve üzerindeki alışverişlerde ise tam 1.000 TL Bankkart Lira ödülü verilecek.





Bankkart Mobil uygulaması veya bankkart.com.tr adresi üzerinde sağlanacak başvuru işlemleri akabinde alışveriş yapılması durumunda özel ödeme sağlanabilecek iken Bankkart anlaşmalı mağazalarda alışveriş yapılması zorunluluğu mevcut. Bankkart Bireysel, Bankkart Başak ve Bankkart Business kullanıcılarının dahil olacağı kampanya, sadece ana satışı mobilya olan bayilerde geçerl iolacak. Başka kampanyalarla birleştirilemeyecek olan kampanya da yapılan alışverilerin geri iade edilmesi durumunda bankkart liralar da geri alınacak.

Evlenecekler ve evini yenileyecekler için inanılmaz bir fırsat sunan Zİraat Bankası kampanyasına dahil olmak için hemen uygulamaya, resmi web adresine girmeniz gerekmekte. Ağustos kampanyaları devam ederken, mobilya alımı yapacaklar bu alışverişiniz ile yaz dönemi alışverişlerinizi daha avantajlı hale getirebilirsiniz.