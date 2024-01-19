Bankkart kullanıcıları hemen IBAN'a baksın! 3000 TL geri ödeme tek şarta veriliyor

Ziraat Bankası müşterisine özel olarak sağlanan kampanya kapsamında belirlenen şartı taşıyan müşterisine 3 bin lira ödeme yapacağını açıklamış bulunuyor.

Bankkart kullanıcıları hemen IBAN'a baksın! 3000 TL geri ödeme tek şarta veriliyor
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Emekli çalışan fark etmiyor. Bankalar ay ay yeni kampanya güncellemesine giderken, her bireyin faydalanabileceği kampanyalar ay sonuna kadar hali hazırda müşterisini bekliyor. Ocak ayı kampanyaları, yeni yıl zamları akabinde oldukça ilgi ile takip edilirken, bu kapsamda vatandaş refahına en uyacak bankanın kampanyasına dahil olmak üzere harekete geçiyor. Bankalar da başlattıkları kampanyaları ile birlikte yeni müşteri kazanma ya da müşterilerinin memnuniyetini sağlamayı hedefliyor.

Ocak ayı kampanyaları arasında Ziraat Bankası tarafından başlatılan geri ödeme kampanyası da merakla takip ediliyor. Ziraat Bankası müşterisine özel olarak sağlanan kampanya kapsamında belirlenen şartı taşıyan müşterisine 3 bin lira ödeme yapacağını açıklamış bulunuyor. Bugün milyonlarca öğrenci karnesini alıp 15 günlük inzivaya çekilecek. Okul stresini atmak isteyen öğrenci ve velisi, tatil planı yapıyor olabilir. Tatil planı yapan müşterisine özel olarak Ziraat Bankası tarafından başlatılan kampanya Touristica ile ortaklaşa hazırlanmış bulunuyor.

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ZİRAAT BANKASI 3000 TL KAMPANYASI

Ziraat Bankası kendi kartı olan Bankkart'ın ister kredi kartı isterse de hesap kartı özelliği ile Touristica'dan alışveriş yapan müşterisine geri ödeme yapacak. Banka tarafından yapılan açıklamada ''Touristica’da tek seferde yapılacak 15.000 TL – 24.999 TL arasındaki peşin/taksitli alışverişe 1.000 TL Bankkart Lira, 25.000 TL – 34.999 TL arasındaki peşin/taksitli alışverişe 2.000 TL Bankkart Lira, 35.000 TL ve üzeri peşin/taksitli alışverişe 3.000 TL Bankkart Lira verilecek.'' denildi.

3 Ocak tarihinde başlayan kampanyanın ay sonuna kadar geçerli olacağı belirtilirken, bu tarihe kadar harcama işleminin tamamlanması gerekliliği de bildirilmiş bulunuyor. Harcama yapmadan önce kampanya kaydının olması gerekliliğini açıklayan banka, mobil ya da internet bankacılığı aracılığı ile başvurunun tamamlanabileceğini belirtmiş bulunuyor. SMS ile kampanyaya katılmak için ise TOURISTICA yazıp 4757’ye SMS göndermek yeterli oluyor.

31 Ocak'ta bitecek olan kampanyadan kazanılar bankkart liraların 7 Şubat tarihinden itibaren hesaplara aktarılacağı belirtilirken, en son 15 Mart 2024 tarihine kadar kullanılabileceği de açıklanmış bulunuyor.

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