Başvuranlara Halkbank'tan 3 bin TL nakit destek! Bunu yapan 2 gün içinde parasına kavuşuyor

Yeni yıla girmemize sayılı günler kaldı ve bankalarda bu son günlerde yaptıkları kampanya ve promosyonları artırdılar. Bu yıl en fazla kampanya ve promosyon düzenleyen bankaların başında gelen Halkbank yeni yıldan yine ve yeniden bir kampanya duyurusu paylaştı. Detaylar haberimizde…







HALKBANK’TAN EMEKLİLERE 3 BİN TL’YE VARAN PARAFPARA KAMPANYASI

Halkbank, emekli maaşını bankaya devreden veya ilk emekli maaşını Halkbank'tan alan emeklilere yönelik 3 bin TL'ye varan Parafpara kampanyası başlattı.

Halkbank, emekli maaşını bankaya devreden veya ilk emekli maaşını Halkbank'tan alan emeklilere yönelik 3 bin TL'ye varan Parafpara kampanyası başlattı. Bu promosyonda emekliler, 1 Temmuz- 31 Aralık 2023 tarihleri arasında her ay 5.000 TL ve üzeri alışverişlerde 500 TL olmak üzere toplam 3.000 TL ParafPara kazanabilecekler.

Emeklilerin bu kampanyadan yararlanabilmeleri için Paraf Mobil uygulaması üzerinden kampanyaya katılmaları veya 3404'e “KATIL” yazarak SMS göndermeleri gerekiyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen emeklinin emekli maaşını başka bir bankaya devretmesi halinde kampanyadan yararlanma hakkı sona erecektir.

Kampanyaya katılan emekliler, Paraf veya Parafly bireysel kredi kartıyla her departmanda ve tüm banka şubelerinde aylık 5.000 TL ve üzeri alışverişlerde 500 TL olmak üzere toplam 3.000 TL ParafPara kazanabiliyor. Kampanya dönemi boyunca ana kart ve ek kartlardan kazanılabilecek maksimum ParafPara tutarı 3.000TL'dir.

KAMPANYADAN YARARLANMAK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI NOKTALAR ŞU ŞEKİLDE:

Bu kampanya, emekli maaşını Banka'dan ilk kez alan veya 1 Nisan 2023 tarihinden sonra ilk kez emekli maaşını alacak olan müşteriler ile emekli maaşını Banka'ya devreden emeklilik müşterileri için geçerlidir.

Belirlenen kısa mesajın Halkbank sistemine ulaşması ve Kart Sahibine Halkbank'a kayıtlı olduğunun bildirilmesinden sonra promosyona katılım garanti altına alınır.

Kayıt olduktan sonra satın alma işlemi tamamlanmalıdır.

Geçmiş alışverişler kampanyaya dahil değildir.

Kampanyaya katılım için bankanızda kayıtlı cep telefonu numarasından SMS gönderilmesi gerekmektedir.

SMS yoluyla katılım ücretsizdir.

Kampanyaya katılmak için Turkcell, Vodafone veya Türk Telekom operatörlerinden SMS göndermeniz gerekmektedir.

Bu kampanya müşteri bazlı olup, tüm müşterilerin kartları kampanyadan faydalanabilmektedir.

İşlem hangi kartla yapılırsa yapılsın ParafPara avantajları o kartta görünecektir.

Promosyonlardan yalnızca SGK'dan maaş alan emekliler faydalanabilmektedir.

Bu kampanyaya sanal kart, eklenti kart ve sanal POS ile yapılan işlemler dahildir. Emekli müşterilerimizin kampanyaya katılıp faydalanabilmeleri için Paraf kredi kartına sahip olmaları gerekmektedir. Halkcard, Paraf Bankamatik, ParafGenç, Parafree, Paraf Esnaf, Paraf KOBİ, Eczacı Paraf KOBİ ve Paraf Business kartları kampanyaya dahil değildir.

Kazanılan ParafPara, üye işyerinin POS üzerinden yaptığı gün sonu işlemi ile kazanılan işlemin bankacılık sistemine ulaştığı günün ertesi günü sistem tarafından yüklenir.

Kampanya kapsamında ParafPara işlemleri, iptal ve iadeler geçerli değildir. Promosyona yapılandırılmış vergi yükümlülüğü dahil değildir. ParafPara havale işlemleri ParafPara kullanımına dahil değildir. Devredilen ParafPara geri alınacaktır.