Benzin ve motorin almak isteyenlere müjde! 175 TL geri ödenecek

Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar sürücülerin bütçelerini zorluyor. Özellikle de yeni yılda yapılan artışın üretimden tüketimi her kaleme etki etmesi bekleniyor. Üretimde kullanılan araç ve malzemelerin yakıt masrafının artacağı bilinirken diğer taraftan ürün ve hizmetlerin transferine de zam yapılacak. Hal bu iken sürücüler kendilerine sunulan alternatifleri yakından takip ediyor. Özellikle de son zamanlarda bankaların sunduğu alternatiflerin yanı sıra, anlaşmalı benzin istasyonları ile yapılan alışverişe ek akaryakıt alımı sunulan kampanyalar yakından takip ediliyor.

AKARYAKIT ALIŞVERİŞLERİNİZE KAMPANYA

Özellikle de yaz mevsiminde brent petrolün varil fiyatının artması akaryakıtın zamlanması olarak karşımıza çıkmakta. Eylül, Ekim ayında düşüş sürecine girp ardı ardına indirime giren akaryakıt fiyatları yeni yıl itibari ile yine artış sürecine girmiş bulunurken, bankaların sunduğu bedava alışveriş kampanyaları bir nebze de olsa depoları doldurmaya yetiyor.





Ziraat Bankası tarafından başlatılan kampanya kapsamında 175 TL'ye varan artı akaryakıt alımı sağlanırken, belirli şartları taşıyan ve kampanyaya kayıt olan müşteri, kampanyadan faydalanabiliyor. Ziraat Bankası yeni yıla yeni kampanyaları ile giril yaparken, en çok dikkat çeken kampanyası da akaryakıt kampanyası olarak tercih ediliyor. Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklama da TotalEnergies istasyonlarında 4. alışveriş üzerine 175 TL indirim uygulanacağı açıklanmış bulunuyor.

ZİRAAT BANKASI BEDAVA AKARYAKIT KAMPANYASI

Ziraat Bankası'nın hem bankamatik hem de kredi olarak kullanılan Bankkart anlaşması çerçevesinde başlayan bedava akaryakıt kampanyası 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış iken kampanyanın bitiş tarihi 15 Şubat olarak açıklanmış bulunuyor. Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklama kapsamında farklı günlerde ve tek seferde yapılacak 750 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 175 TL Bankkart Lira hediye verileceği belirtilmiş bulunmakta.

Ziraat Bankası akaryakıt kampanyasına bankkart mobil uygulaması üzerinden ya da SMS yoluyla dahil olabilirsiniz. SMS ile kampanyaya dahil olmak için ''E2024'' yazıp 4757’ye SMS göndermeniz yeterli olacaktır.