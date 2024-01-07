Birikmiş TL'si olan koşa koşa bundan alacak! Yatırım dahisi zengin edecek formülü açıkladı

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, 200 bin TL tutarındaki bir bütçeyle karlı bir yatırım yapma stratejilerini paylaşıyor. Detaylar haberimizde...

Birikmiş TL'si olan koşa koşa bundan alacak! Yatırım dahisi zengin edecek formülü açıkladı
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Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, 200 bin TL gibi bir bütçeyle karlı bir yatırım stratejisi geliştirmenin yollarını detaylı bir şekilde paylaşıyor. Başaran, yüksek enflasyon ortamında parasını değerlendirmek isteyen vatandaşlara tasarruf ve yatırım stratejileri sunarak önemli önerilerde bulunuyor. İşte, Başaran’ın sunduğu öneriler ve değerli yatırım tavsiyeleri:

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Toprak Yatırımı: Değer Artan Tarım Toprakları

Başaran, toprak yatırımını vurgulayarak, doğru konumda tarım toprağı edinmenin önemine dikkat çekiyor. Tarım topraklarının zamanla sürekli olarak değer kazandığını belirten Başaran, manzarasız olsalar bile tarım topraklarının iyi bir yatırım olduğunu vurguluyor. Özellikle Eskişehir, Balıkesir gibi bölgelerde uygun fiyatlı tarım topraklarının bulunabileceğini ve bu toprakların 5 yıl içinde otomatik olarak değer kazanabileceğini ifade ediyor.

Tarım Arazilerinde İmara Açılma Süreci

Başaran, tarım arazilerinin imara açılabilmesi için gereken süreçleri detaylı bir şekilde açıklıyor. Tarla ve arsanın, 1/1000 ölçekli imar planı içinde kalması ve yapılaşmaya uygun bir fonksiyona sahip olması gerektiğini belirten Başaran, bu kriterlere dikkat edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

İmar İzni İçin Gerekli Şartlar

Başaran’a göre, tarlaya imar izni alabilmek için bazı önemli kriterlere dikkat edilmeli. İnşaat alanı katsayısının yüzde 5’ten fazla olmaması, yapı inşaat alanlarının toplamının 250 metrekareyi geçmemesi, saçak seviyelerinin tabii zeminden yüksekliğinin 6.50 metreyi ve 2 katı aşmaması, yola ve parsel sınırlarına 5.00 metreden fazla yakın olmaması gibi şartlar yerine getirilmeli.

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