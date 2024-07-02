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BIST 100 beklentilerin aksine yükselişle tamamladı! Enflasyon ve TCMB toplantısı bekleniyor

BIST 100 endeksi, Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına rağmen beklenmedik bir şekilde yükselişe geçti. Yarın enflasyon ve TCMB PPK toplantı özeti gibi önemli veriler takip edilecek.

Yayın Tarihi: 02.07.2024 18:45
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 18:45
BIST 100 beklentilerin aksine yükselişle tamamladı! Enflasyon ve TCMB toplantısı bekleniyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2 Temmuz 2024 Pazartesi günü günü yüzde 1,00 değer kazanarak 10.446,24 puandan tamamladı. Bu yükseliş, Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyonda ilerleme kaydedildiğine ancak Fed'in faiz indirimine tam olarak hazır olmadığına dair açıklamalarına rağmen gerçekleşti.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 102,93 puan artarken, toplam işlem hacmi 76,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,56, holding endeksi ise yüzde 1,01 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,97 ile spor, en çok kaybeden ise yüzde 0,42 ile madencilik oldu.

Analistler, 3 Temmuz Çarşamba günü yurt içinde enflasyon ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Polititkası Kurulu (PPK) toplantı özetinin takip edileceğini belirtti.

Küresel pay piyasalarında ise Powell'ın açıklamalarıyla risk iştahı düştü.

Yurt Dışında Yoğun Veri Gündemi:

Yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları, ABD'de ADP özel sektör istidan raporu, fabrika siparişleri, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceği ifade edildi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.600 puanın direnç, 10.300 ve 10.200 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Enflasyon Beklentileri:

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,28 artacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 75,45 olan yıllık enflasyonun yüzde 72,68'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi haziranda yüzde 42,61 oldu.

BIST 100'de Son Durum:

BIST 100 endeksi, son işlem gününde beklenmedik bir yükseliş göstererek günü yukarıda tamamladı. Bu yükselişin arkasında ne yattığı tam olarak netlik kazanmasa da, yatırımcıların Powell'ın açıklamalarını farklı yorumlamış olması ve yarınki enflasyon ve TCMB toplantı özeti gibi önemli verileri beklemeleri olası bir etken olarak görülebilir.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.600 puanın direnç, 10.300 ve 10.200 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydeden analistler, yatırımcılara ihtiyatlı işlem yapmaları tavsiyesinde bulundu.

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