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BIST 100 endeksi düşüşte, bankacılık endeksi çöküşte! CDS düşüşte

BIST 100 endeksi bankacılık endeksinin de etkisiyle düşüşte. CDS ise Şubat 2020'den beri en düşük seviyesine geriledi. TCMB Başkanı Karahan, enflasyonda kalıcı bir bozulmaya izin vermeyeceklerini vurguladı. Yarın ise ADP özel sektör istihdamı verileri takip edilecek.

Yayın Tarihi: 04.06.2024 19:18
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 19:18
BIST 100 endeksi düşüşte, bankacılık endeksi çöküşte! CDS düşüşte

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre 192,23 puan azalarak yüzde 1,82 değer kaybıyla 10.364,56 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 106,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi ise günü yüzde 4,05'lik bir düşüşle kapattı ve BIST 100 endeksinin en çok değer kaybeden sektör endeksi oldu. Holding endeksi ise yüzde 1,02 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 9,32 ile spor olurken, en çok kaybeden ise bankacılık endeksi oldu.

Analistler ve TCMB Başkanı'ndan Değerlendirmeler:

Analistler, küresel piyasalardaki karışık seyrin BIST 100 endeksini de etkilediğini belirtti.

Öte yandan, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) düşüş eğilimini sürdürerek 256,7 baz puan ile Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ise TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na yaptığı sunumda enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceklerini belirterek, "Hazirandan itibaren yaşayacağımız dezenflasyon sürecinde enflasyonu, belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Yarınki Takip Edilecek Veriler:

Yarın yurt içinde veri gündemi sakin seyredecek. Yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ise ADP özel sektör istihdamı verileri takip edilecek.

Teknik Açıdan Destek ve Direnç Seviyeleri:

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.200 puanın destek, 10.600 ve 10.800 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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