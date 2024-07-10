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BIST 100 endeksi geriledi, sltın fiyatı yükseldi! Tahvil piyasasında getiri arttı

BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 0,49 azalışla 10.743,30 puandan kapandı. Altının onsu ise 2 bin 379 dolardan işlem görüyor.

Yayın Tarihi: 10.07.2024 19:10
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 19:10
BIST 100 endeksi geriledi, sltın fiyatı yükseldi! Tahvil piyasasında getiri arttı

BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da yatırımcılar tedirgin bir gün geçirdi. BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,49 azalışla 10.743,30 puandan kapandı. Endeks, güne 20,99 puan ve yüzde 0,19 artışla 10.817,56 puandan başlamıştı.

BIST 100 endeksinin düşmesinde küresel piyasalardaki belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasıyla ilgili endişeler etkili oldu. Yatırımcılar, Fed'in önümüzdeki aylarda faizleri daha da agresif bir şekilde artırması ve bu durumun küresel ekonomiyi olumsuz etkilemesi ihtimaline karşı temkinli davrandılar.

Endekste En Fazla Düşen Sektörler:

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,12, mali endeks yüzde 0,74, teknoloji endeksi yüzde 1,22 ve hizmetler endeksi yüzde 0,70 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 36'sı prim yaptı, 63'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Koza Altın İşletmeleri, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.30 itibarıyla 2 bin 379 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,01 azalarak 2 milyon 507 bin 500 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,89'dan, bileşik getirisi de yüzde 40,30'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,8619 lira, satışta 32,9936 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,7133 lira, satışta 32,8444 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2840 ve dolar/yen paritesi de 161,70 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 artışla 85,0 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da yatırımcıların tedirgin bir gün geçirdiği gözlemlendi. 

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