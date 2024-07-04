BIST 100 endeksi, yüzde 1,78 değer kazanarak günü 10.872,56 puandan tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,78 değer kazanarak 10.872,56 puandan kapattı. Endeks, bir önceki kapanışa göre 190,41 puan artış gösterdi ve toplam işlem hacmi 103,5 milyar lira olarak gerçekleşti.



Bankacılık endeksi yüzde 1,03, holding endeksi ise yüzde 2,11 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,87 ile kimya petrol plastik sektörü olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,80 ile turizm sektörü oldu. Bu değişimler, yatırımcıların farklı sektörlere olan ilgisini ve bu sektörlerin performansını yansıtıyor.



KÜRESEL PİYASALAR VE ANALİST YORUMLARI

Analistler, küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini belirtti. ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret etmesi ve iş gücü piyasasının soğuma sinyalleri vermesi, piyasalar üzerinde olumlu bir etki yarattı. Özellikle ABD'de ekonomik verilerin beklentilerin altında kalması, yatırımcıların risk iştahını artırdı.

YARININ PİYASA BEKLENTİLERİ

Yarın, yurt içinde hazine nakit dengesi takip edilecek. Yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam verileri, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve Almanya'da sanayi üretimi öne çıkacak. Analistler, istihdam raporundaki verilerin yatırımcıların odağında olacağını belirtti. Özellikle tarım dışı istihdam verisinden alınacak sinyaller, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin ipucu verebileceği için dikkatle izlenecek.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puan seviyeleri direnç olarak öne çıkıyor. Analistler, bu seviyelerin aşılması durumunda endeksin yukarı yönlü hareketine devam edebileceğini belirtti. Destek seviyeleri ise 10.600 ve 10.500 puan olarak belirlendi. Bu seviyelerin altında bir kapanış, endeksin daha da aşağı yönlü hareket etmesine neden olabilir.



BIST 100 endeksinin yüzde 1,78'lik değer kazancı, piyasaların genel olarak olumlu bir seyir izlediğini gösteriyor. Bankacılık ve holding endekslerindeki yükselişler, piyasalardaki güvenin ve beklentilerin olumlu yönde olduğunu işaret ediyor. Kimya petrol plastik sektörünün en çok kazandıran sektör olması, yatırımcıların bu sektöre olan ilgisini artırdı.

