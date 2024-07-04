Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

BIST 100 endeksi, yüzde 1,78 değer kazanarak günü 10.872,56 puandan tamamladı

BIST 100 endeksi, yüzde 1,78 değer kazanarak 10.872,56 puandan kapandı. Bankacılık ve holding endeksleri yükselirken, kimya petrol plastik sektörü en çok kazandıran oldu. Analistler, ABD ve Avrupa'daki ekonomik verilerin piyasalar üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 04.07.2024 19:16
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 19:16
BIST 100 endeksi, yüzde 1,78 değer kazanarak günü 10.872,56 puandan tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,78 değer kazanarak 10.872,56 puandan kapattı. Endeks, bir önceki kapanışa göre 190,41 puan artış gösterdi ve toplam işlem hacmi 103,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,03, holding endeksi ise yüzde 2,11 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,87 ile kimya petrol plastik sektörü olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,80 ile turizm sektörü oldu. Bu değişimler, yatırımcıların farklı sektörlere olan ilgisini ve bu sektörlerin performansını yansıtıyor.

KÜRESEL PİYASALAR VE ANALİST YORUMLARI

Analistler, küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini belirtti. ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret etmesi ve iş gücü piyasasının soğuma sinyalleri vermesi, piyasalar üzerinde olumlu bir etki yarattı. Özellikle ABD'de ekonomik verilerin beklentilerin altında kalması, yatırımcıların risk iştahını artırdı.

YARININ PİYASA BEKLENTİLERİ

Yarın, yurt içinde hazine nakit dengesi takip edilecek. Yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam verileri, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve Almanya'da sanayi üretimi öne çıkacak. Analistler, istihdam raporundaki verilerin yatırımcıların odağında olacağını belirtti. Özellikle tarım dışı istihdam verisinden alınacak sinyaller, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin ipucu verebileceği için dikkatle izlenecek.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puan seviyeleri direnç olarak öne çıkıyor. Analistler, bu seviyelerin aşılması durumunda endeksin yukarı yönlü hareketine devam edebileceğini belirtti. Destek seviyeleri ise 10.600 ve 10.500 puan olarak belirlendi. Bu seviyelerin altında bir kapanış, endeksin daha da aşağı yönlü hareket etmesine neden olabilir.

BIST 100 endeksinin yüzde 1,78'lik değer kazancı, piyasaların genel olarak olumlu bir seyir izlediğini gösteriyor. Bankacılık ve holding endekslerindeki yükselişler, piyasalardaki güvenin ve beklentilerin olumlu yönde olduğunu işaret ediyor. Kimya petrol plastik sektörünün en çok kazandıran sektör olması, yatırımcıların bu sektöre olan ilgisini artırdı. 

İLGİLİ HABERLER

Sıradan araç sahiplerine uyarı! PTT ya da bankaya gitmeyen yanacak

Sosyal yardım tutarlarında kuruş kuruş güncelleme! 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı yeniden hesaplandı

Ehliyeti olanlara iş kapıları açıldı! Kurayla alım yapılacak: İş arayanlara müjde

Asgari ücret zammında sürpriz zamma yeşil ışık! Meclis onayladı: Yeni rakam oh çektirecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
4
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
5
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
6
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
7
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı

ATM'ye giden emekli mutlu dönüyor! Cumhurbaşkanından 4A 4B 4C emeklisine sürpriz ödeme

PTT kapılarını para arayanlara açtı! Tam 100.000 TL emekli kredisi: Emeklilerin cebi dolacak

Kimlikle başvuru yetiyor! PTT'den 90.000 TL borç silip süpüren kredi!

KPSS puanı 55-57-60 olana iş fırsatı! TÜİK mülakatla personel alımına start verdi

Bankalardan emekli promosyonuna Temmuz ayarı! Bunu bilenler en yüksek promosyonu cebine atacak

Asgari ücret zammında sürpriz zamma yeşil ışık! Meclis onayladı: Yeni rakam oh çektirecek

Sıfır araçlara dev zam kararı! Her araç fiyatı 105.000 TL artacak

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank'tan emekliye gece sürprizi! Son dakika güzel haber geldi

Sıradan araç sahiplerine uyarı! PTT ya da bankaya gitmeyen yanacak

Ehliyeti olanlara iş kapıları açıldı! Kurayla alım yapılacak: İş arayanlara müjde

Ayçiçek yağı, zeytin, kağıt havluda dev indirim başladı! Tarım Kredi Market 2 Temmuz aktüel ürünler

Sosyal yardım tutarlarında kuruş kuruş güncelleme! 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı yeniden hesaplandı