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BIST 100 haftaya düşüşle başladı, Fed ve BoJ faiz kararları bekleniyor!

BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,06 düşüşle 10.132,42 puandan başladı. Bankacılık ve holding endeksleri de geriledi. Bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararları yatırımcıların odağında olacak.

Yayın Tarihi: 10.06.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 10:47
BIST 100 haftaya düşüşle başladı, Fed ve BoJ faiz kararları bekleniyor!

Borsa İstanbul haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10 Haziran 2024 Pazartesi günü haftaya yüzde 0,06 düşüşle 10.132,42 puandan başladı.

Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 6,55 puan ve yüzde 0,06 değer kaybı yaşadı. Bankacılık endeksi yüzde 0,20 ve holding endeksi de yüzde 0,17 düştü.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2 ile madencilik olurken, en çok kaybeden yüzde 0,92 ile orman kağıt basım oldu.

Geçen hafta cuma günü BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,37 azalışla 10.138,97 puanla tamamlamıştı.

Bu Hafta Dikkat Edilecek Gelişmeler:

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı

Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı

Yurt içinde sanayi üretimi, ödemeler dengesi ve işsizlik oranı verileri

Yurt dışında Avro Bölgesi'nde sentix yatırımcı güven endeksi verileri

Ekonomist Tahmini:

Ekonomistler, cari işlemler hesabının nisan ayında 6 milyar 132,4 milyon dolar açık verdiğini tahmin ediyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.000 puanın destek, 10.200 ve 10.300 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Yatırımcılar Dikkat!

Bu hafta küresel piyasalarda ABD ve Japonya faiz kararları ve Avrupa'daki siyasi gelişmeler yatırımcıları etkileyebilir. BIST 100 endeksinde de bu gelişmelerin etkisiyle dalgalanmalar yaşanabilir

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