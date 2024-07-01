Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 2,86 düşüşle tamamladı

BIST 100 ENDEKSİ YÜZDE 2,86 DEĞER KAYBETTİ



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,86'lık bir değer kaybıyla 10.343,31 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 304,60 puan azalan endeks, toplamda 99 milyar liralık işlem hacmiyle günü kapattı. Bu düşüş, yatırımcıların dikkatini çekerken piyasalardaki dalgalanmaların devam ettiğine işaret etti.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSLERİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞLER

Bankacılık endeksi yüzde 3,26, holding endeksi ise yüzde 2,84 değer kaybetti. Bu önemli düşüşler, sektördeki genel olumsuz havayı yansıtıyor. Tüm sektör endekslerinde gerileme yaşanırken, en çok kaybettiren sektör yüzde 5,59 ile sigorta oldu. Sigorta sektöründeki bu sert düşüş, sektörel bazda dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

Analistler, küresel pay piyasalarında Fransa'daki seçimlere dair öngörülerin risk iştahını desteklediğini belirtti. Fransa'daki seçimlerde aşırı sağın salt çoğunluğu elde etmekte zorlanabileceğine dair beklentiler, piyasalarda olumlu bir hava yaratırken, Borsa İstanbul'da bu iyimserlik yeterli olmadı ve endeks düşüşle kapandı.



HAFTANIN VERİ GÜNDEMİ

Bu hafta yoğun bir veri gündemi ve önemli merkez bankası başkanlarının sözle yönlendirmeleri, yatırımcıların odağında yer alıyor. Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını belirterek, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra Avro Bölgesi'nde enflasyon ve işsizlik oranının takip edileceğini dile getirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 puan seviyeleri direnç konumunda bulunuyor. Destek seviyeleri ise 10.300 ve 10.200 puan olarak belirlenmiş durumda. Analistler, bu seviyelerin piyasadaki hareketleri belirlemede önemli rol oynayacağını vurguluyor.

