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Borsa İstanbul'da düşüş: BIST 100 endeksi 10.676,65 puandan kapandı

BIST 100 endeksi 115,88 puan düşerek 10.676,65 puandan kapandı. Mali, sanayi, hizmetler ve teknoloji endekslerinde değer kaybı yaşandı. Altın fiyatları ve döviz kurları da günün önemli başlıkları arasında.

Yayın Tarihi: 24.05.2024 18:59
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 18:59
Borsa İstanbul'da düşüş: BIST 100 endeksi 10.676,65 puandan kapandı

Borsa İstanbul haftayı düşüşle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde dalgalı bir seyir izledikten sonra 115,88 puan azalarak 10.676,65 puandan günü tamamladı.

Günün Seyri

BIST 100 endeksi, güne 8,33 puan ve yüzde 0,08 azalışla 10.784,20 puandan başladı. Gün içerisinde en düşük 10.661,35 puanı ve en yüksek 10.810,66 puanı gören endeks, kapanışta yüzde 1,07 azalarak 10.676,65 puanda sabitlendi.

Sektör Performansları

Mali Endeks: Yüzde 1,02 değer kaybetti.

Sanayi Endeksi: Yüzde 0,89 azaldı.

Hizmetler Endeksi: Yüzde 1,18 düşüş yaşadı.

Teknoloji Endeksi: Yüzde 1,66 geriledi.

BIST 30 endeksi de günü 143,64 puan ve yüzde 1,22 kayıpla 11.668,54 puandan kapattı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 27'si prim yaparken, 72'si geriledi. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C) ve Akbank yer aldı.

Altın ve Döviz Piyasaları

Altın: Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla altının ons fiyatı 2.333 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 2,5 azalarak 2 milyon 405 bin liraya geriledi.

Tahvil ve Bono: Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin basit getirisi yüzde 38,34, bileşik getirisi ise yüzde 42,01 olarak gerçekleşti.

Döviz Kurları: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,1227 lira, satışta 32,2514 lira olarak açıkladı. TCMB'nin önceki efektif kuru alışta 32,1196 lira, satışta 32,2483 lira idi. Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2740, dolar/yen paritesi ise 156,90 düzeyinde seyrediyor.

Petrol: Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 artışla 81,6 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da yaşanan bu dalgalanma ve değer kayıpları yatırımcıların dikkatini çekti. 

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