Bu banka müşterilerine kontenjanlı kampanya! Sınırlı sayıda kişiye geri ödeme yapılacak

Bankalar gerek müşteri kazanmak gerekse de müşterilerinin memnuniyetini sağlayıp başka bankalara kaptırmamak adına çeşitli kampanyalar düzenliyor. Bu kampanyalar kredi destekleri olabileceği gibi diğer taraftan da hesap açtırma şartına sağlanan geri iadeler olarak dikkat çekiyor. Son zamanların kampanya şampiyonu Kuveyt Türk, yeni müşterilerine gözünü kestirirken, hesap açtıran müşteriye geri ödeme imkanı sağlıyor. Aralık ayında başlayan kampanya için sayılı günün kaldığı banka tarafından açıklanırken, bu kapsamda belirli tutarda alışveriş yapana 300 TL geri iade sağlayacaklarını açıklamış bulunuyor.





300 TL GERİ İADE KAMPANYASI

Kuveyt Türk Bankası tarafından başlatılan kampanya kapsamında, banka müşterisi olan ve belirli tutardaki harcama yapan yeni müşteriye 300 TL iade yapılacak. öğretmen ve mühendisleri ilgilendiren söz konusu kampanyada Sağlam Kart başvurusu yapan çalışan, 300 TL ve üzeri alışverişlerinde 30 TL iade alacak.





KUVEYT TÜRK YENİ YIL KAMPANYASI

15 Aralık'ta başlayan söz konusu kampanya 31 Ocak tarihinde sona erecek iken, mobil uygulama üzerinden yeni müşteri olunması zorunluluğu bulunuyor. Kuveyt Türk dijital uygulamasının yaygınlaştırılması adına başlattığı kampanya için başvuru sırasında meslek bilgisinin öğretmen, mühendis, öğretim görevlisi, okutman/eğitmen veya öğretim üyesi olarak seçilmesi zorunluluğunu bahsetmiş bulunuyor.

İlk yapılacak olan Sağlam Nakit Kart harcaması tek seferlik olacağı ve 300 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olduğu kampanya koşullarında yer almaktadır. Sınırlı sayıda kişinin katılabileceği kampanya için 10.000 kişilik kontenjan açılmış bulunmaktadır.