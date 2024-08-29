Bu bankada parası olanın hesabına 1 ay sonunda tam 42 bin 863 TL şak diye şartsız yatıyor

En Yüksek Faiz Oranlarıyla 1 Milyon TL Mevduat Kazançları: 2024 Güncel Liste

Türkiye’de bankalar arasındaki rekabet, mevduat faiz oranlarının güncellenmesiyle giderek artıyor. Özellikle yüksek tutarlı mevduat sahipleri, yatırımlarını en karlı şekilde değerlendirebilmek için bankaların sunduğu faiz oranlarını yakından takip ediyor. 1 milyon TL'lik birikimlerini en yüksek faiz oranları ile değerlendirmek isteyenler için bankaların sunduğu 32 günlük vadeli mevduat kazançlarını sizler için derledik.

ALTERNATİF BANK: VOV HESAP İLE %53 FAİZ ORANI

Alternatif Bank, VOV Hesap ile müşterilerine %53 faiz oranı sunuyor. 1 milyon TL'lik birikiminizi VOV Hesap’ta değerlendirdiğinizde, 32 gün sonunda 42.863,39 TL net kazanç elde edebilirsiniz. Vade sonunda toplam tutar 1.042.863,39 TL olacaktır. VOV Hesap, her gün kazanç sağlayan bir mevduat ürünü olarak öne çıkıyor.

TEB (TÜRK EKONOMİ BANKASI): MARİFETLİ HESAP İLE %53 HOŞ GELDİN ORANI

Türk Ekonomi Bankası (TEB), yeni müşterilere özel %53 hoş geldin faiz oranı sunuyor. Bu oran 30 gün boyunca geçerli olup, sonrasında devam faizi uygulanacaktır. 1 milyon TL'lik mevduatınız için TEB Marifetli Hesap'ta 32 günlük vadede 42.863,39 TL net kazanç elde edebilirsiniz. Vade sonu tutarı ise 1.042.863,39 TL olacaktır.

FİBABANKA: KİRAZ HESAP İLE %52 FAİZ ORANI

Fibabanka, Kiraz Hesap’ta %52 faiz oranı sunarak dikkat çekiyor. 1 milyon TL'lik birikiminizi bu hesapta değerlendirdiğinizde, 32 gün sonunda 42.054,64 TL net kazanç elde edersiniz. Vade sonu tutar ise 1.042.054,64 TL olacaktır. Yeni müşteri olanlara özel avantajlı faiz oranları sunan Kiraz Hesap, ayrıca %2,50'ye varan ek faiz imkanı sağlıyor.

ING: TURUNCU HESAP İLE GÜNLÜK KAZANÇ İMKANI

ING, Turuncu Hesap ile %51 faiz oranı sunuyor. Bu hesap türünde 1 milyon TL yatırdığınızda, 32 gün sonunda 41.245,9 TL net kazanç sağlarsınız. Vade sonunda toplam tutar 1.041.245,9 TL olacaktır. Günlük kazandıran bir vadeli hesap olan Turuncu Hesap, esnek kazanç fırsatları sunuyor.

DENİZBANK: E-MEVDUAT İLE %48 FAİZ ORANI

DenizBank, E-Mevduat ile %48 faiz oranı sunuyor. 1 milyon TL'lik birikiminizi 32 gün vadeli olarak değerlendirdiğinizde, 38.819,67 TL net kazanç elde edersiniz. Vade sonu tutarı ise 1.038.819,67 TL olacaktır. DenizBank'ın E-Mevduat hesabı, avantajlı faiz oranları ile müşteri çekmeyi hedefliyor.

GARANTİ BBVA: E-VADELİ HESAP İLE %47 FAİZ ORANI

Garanti BBVA, son 1 ay içerisinde vadeli hesap açmayan müşterilere özel %47 faiz oranı sunuyor. 1 milyon TL’lik mevduatınızı E-Vadeli Hesap'ta değerlendirdiğinizde, 38.010,93 TL net kazanç elde edebilirsiniz. Vade sonu tutarı 1.038.010,93 TL olacaktır. Kampanyaya katılım için hesap açılışları belirli tutar ve vade aralıklarında geçerli.

ODEABANK: YENİ VADELİ MEVDUAT HESABI İLE %47 FAİZ ORANI

Odeabank, yeni vadeli mevduat hesabı ile %47 faiz oranı sunmaktadır. 1 milyon TL yatırdığınızda, 32 gün sonunda 38.010,93 TL net kazanç elde edersiniz. Vade sonu tutar 1.038.010,93 TL olacaktır. Bu hesap türü, 10.000 – 500.000 TL aralığında %50’ye kadar faiz oranı fırsatları sunuyor.

ENPARA.COM: VADELİ HESAP İLE %45 FAİZ ORANI

Enpara.com, vadeli hesap ile %45 faiz oranı sunuyor. 1 milyon TL'lik mevduatınız için 32 gün sonunda 36.393,44 TL net kazanç sağlarsınız. Vade sonu tutar ise 1.036.393,44 TL olacaktır. Enpara.com’un sunduğu bu hesap türü, dijital bankacılık avantajlarından faydalanmak isteyenler için ideal.

İŞ BANKASI: VADELİ TL HESABI İLE %43 FAİZ ORANI

İş Bankası, vadeli TL hesabı ile %43 faiz oranı sunuyor. 1 milyon TL'lik birikiminizi 32 gün vadeli olarak bu hesapta değerlendirdiğinizde, 34.775,96 TL net kazanç elde edersiniz. Vade sonu tutarı ise 1.034.775,96 TL olacaktır. Yüksek tutarlı mevduatlar için avantajlı oranlar sunan İş Bankası, müşterilerine farklı vade seçenekleri de sunmaktadır.

BANKA SEÇİMİ YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Bankaların sunduğu faiz oranları, mevduat tutarınıza, müşteri statünüze ve vadeye göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle, bankaların güncel kampanyalarını ve faiz oranlarını yakından takip etmek önemlidir. Ayrıca, bankaların sunduğu ek avantajlar, hoş geldin oranları ve vadeli hesap şartlarına dikkat ederek en uygun seçimi yapabilirsiniz.

MEVDUAT YATIRIMCILARI İÇİN KARŞILAŞTIRMALI TABLO ÖNEMLİ

Yatırımcılar için mevduat oranlarının karşılaştırılması ve en yüksek getiri sağlayan bankanın seçilmesi, birikimlerin en verimli şekilde değerlendirilmesini sağlar. Yukarıda listelenen bankaların sunduğu oranlar, mevcut koşullar altında en yüksek kazancı elde etmenizi sağlayacak fırsatlar sunmaktadır.